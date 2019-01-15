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Архив - Донецкая область

В «ДНР»: Очевидцы показали пешую очередь на КПП вблизи Горловки

15.01.2019 16:56
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В «ДНР»: Очевидцы показали пешую очередь на КПП вблизи Горловки

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины на КПП «ДНР» в районе Майорска (под Горловкой) собралась большая пешая очередь. Об этом пишут очевидцы в соцсетях, сообщают Донецкие новости.
Люди отмечают, что в сторону подконтрольной территории собралось множество людей и публикуют фото очереди.



Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, КПП
 
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