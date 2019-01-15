В «ДНР»: Очевидцы показали пешую очередь на КПП вблизи Горловки

15.01.2019 16:56

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины на КПП «ДНР» в районе Майорска (под Горловкой) собралась большая пешая очередь. Об этом пишут очевидцы в соцсетях, сообщают Донецкие новости.

Люди отмечают, что в сторону подконтрольной территории собралось множество людей и публикуют фото очереди.