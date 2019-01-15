- Стало известно, кем на самом деле является соратник Медведчука, который ездил в "ДНР" на встречу с Пушилиным14:17
- В Донецке ловят автомобили с «украинскими номерами»14:11
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию14:05
- Боевики «ДНР» в ходе облавы задержали более 300 человек13:29
- Власти «ДНР» готовят повышение тарифов на комуслуги12:52
- В «ДНР» начали действовать новые правила «растаможки» автомобилей11:48
- Оккупанты РФ убили одного бойца ООС, двое ранены: "ответка" ВСУ была суровой - у врага много "200-х"11:31
- Были ликвидированы сотни боевиков: в "ДНР" признались, что несут колоссальные потери10:20
- Очереди у донбасских КПВВ: самые большие – у «Майорского»08:52
- Житель Донецка снял рождественскую прогулку по заснеженному городу. ВИДЕО08:46
В Донецке ловят автомобили с «украинскими номерами»
Во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку транспорта на городских улицах. Особое внимание уделяют автомобиля с украинской регистрацией.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что сегодня боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили массовую проверку транспорта на улицах Донецка. Дончане рассказывают, что «особое внимание» уделяется автомобилям с номерами украинской регистрации, хотя оккупационные «власти ДНР» обещали не трогать такие автомобили до конца января.
Кроме того, дончане с горечью отмечают, что работают «ГАИ ДНР» на «отжатых Приусах». Дончане подчеркивают, что оккупанты «отжали не только автомобили», но «ЖИЗНЬ И БУДУЩЕЕ ОТЖАЛИ».
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Донецк Бакины Опять колядуют и охотятся на украинские номера»,
«На отжатых Приусах»,
«А что тут не отжатое???((((»,
«Та отож...»,
«ЖИЗНЬ И БУДУЩЕЕ ОТЖАЛИ...»,
«В основном на просроченную временную регистрацию они охотятся. Обещали же»,
«До конца января обещали не штрафовать»,
«Фсе вы врети — это они дрг ищуть. Все знают что дрг передвигаются по Донбассу на автомобилях с украинскими номерами и без паспортов»,
«Ну вот!!! всё выдали».
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, регистрация, ГАИ, транспорт, ДНР, боевики, соцсети, номерные знаки
- В Донецке боевики «ДНР» устроили на дорогах усиленную проверку транспорта
- В Донецке боевики «ДНР» устроили тотальные проверки. Останавливают авто по 8 раз
- Россия возвращает "ДНР" в состав Украины: Захарченко предупредили на российском ТВ
- "Штаб-квартира" Пушилина в офисном центре украинского нардепа
- "В этих костюмах в Гаагу": боевики Захарченко и "Ташкент" насмешили соцсети совместным фото в Донецке
- В Донецке жилье для пострадавших досталось «офицерам», которые сдают и продают его
- Стало известно, кем на самом деле является соратник Медведчука, который ездил в "ДНР" на встречу с Пушилиным14:17
- В Донецке ловят автомобили с «украинскими номерами»14:11
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию14:05
- Члены ОБСЕ зафиксировали в ОРДЛО 60 вагонах с углем возле границы с РФ13:51
- Боевики «ДНР» в ходе облавы задержали более 300 человек13:29
- Власти «ДНР» готовят повышение тарифов на комуслуги12:52
- В "ЛНР" знову загинув молодий шахтар: Хлопця задавило лотками12:27
- В «ДНР» начали действовать новые правила «растаможки» автомобилей11:48
- Оккупанты РФ убили одного бойца ООС, двое ранены: "ответка" ВСУ была суровой - у врага много "200-х"11:31
- Умер боевик «ЛНР» из Станично-Луганского района11:12
- Стало известно, кем на самом деле является соратник Медведчука, который ездил в "ДНР" на встречу с Пушилиным14:17
- В Донецке ловят автомобили с «украинскими номерами»14:11
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию14:05
- Члены ОБСЕ зафиксировали в ОРДЛО 60 вагонах с углем возле границы с РФ13:51
- Боевики «ДНР» в ходе облавы задержали более 300 человек13:29
- Вторжение российской армии: Ярош назвал города Украины, удар по которым Путин нанесет первым13:10
- Власти «ДНР» готовят повышение тарифов на комуслуги12:52
- В "ЛНР" знову загинув молодий шахтар: Хлопця задавило лотками12:27
- Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды12:06
- В «ДНР» начали действовать новые правила «растаможки» автомобилей11:48
- Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды12:06
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на долгие годы10:28
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Эти знаки Зодиака смогут выйти замуж в любом возрасте16:33
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Снежная катастрофа в Макеевке, Донецке и Луганске: что не покажут по росТВ, и о чем молчат боевики
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- Жители Донбасса: "У Украины все налаживается, а у нас потерявшие интерес к людям управители, отъевшие хари"
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Всего один кадр показал настоящую суть России: "Это сделано в том Луганске, которого уже нет"
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- В Горловке морг завален трупами. Из-за снега не хоронили людей