В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"

15.01.2019 08:20

Так называмый "полковник" Эдуард Басурин - никакой не герой и даже не специалист в военном деле, поскольку стаж работы "на гражданке" у него больше стажа воинской службы.

Как пишет блогер Серафим Смернов, в настоящей армии "полковник" прослужил всего десять лет – с 1987 по 1997 годы, передает "Диалог.UA".

Потом Басурин работал на предприятии, производящем поливинилхлоридную (ПВХ) пленку. То есть посредством несложного подсчета можно определить, что самая медийная персона "ДНР", позиционирующая себя как бравого вояку, - человек, как говорится, с "душком". Басурин откровенно врет о своей квалификации как военного.

Всего лишь десятилетняя армейская карьера – более чем убедительный аргумент в пользу того, что "медиа-персона" номер один в "ДНР" совсем не преуспевала на этом поприще.

А вот в чем Басурин настоящий профи, как утверждает блогер, так это в употреблении спиртного и наркотиков. К 45 годам он нездоровым образом жизни довел свой организм до совершенно непотребного состояния. О пьянстве и наркомании Басурина говорят и ранее говорили даже в его лагере.

Например, этого не скрывает и один из полевых командиров "ДНР" Александр Ходаковский. Он писал о ДТП, которые совершал Басурин, садясь за руль в неадекватном состоянии. "Забавно получилось, как только в поисковой системе начали появляться буковки "Б-а-с-у-р-и-н", система выдала: "наркоман", - рассказал блогер.

Он отмечает, что и "блестящая" военная карьера Басурина, и его образ жизни вызывают отвращение к этому человеку с точки зрения здравого смысла, а вот для "кремлевской Фигурки" такой бэкграунд – самое то! Возможно, связи Басурина по наркотической части использовались для снабжения одурманивающими веществами "военных" - чтоб не возникало проблем, когда им отдавали совершенно неадекватные приказы и посылали умирать. "Наркомания, неуставные взаимоотношения, непрерывный рост числа самоубийств и уголовных дел в рядах так называемых республик давно уже стали нормой.

Никто и не скрывает того, что во время некоторых операций командование даже заботится о поставке наркоты для того, чтоб не зарождалась паника и все, как роботы, исполняли самые не здравомыслящие приказы", - пишет Смернов.

Блогер отмечает, что в "ДНР" не особенно известна биография их "военно-патриотического гуру". Как и в любом тоталитарном сообществе, там пресекают всяческое инакомыслии и сомнения в непогрешимости таких людей как Басурин.