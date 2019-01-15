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Архив - Донецкая область

В Донецке убили семейную пару

15.01.2019 14:45
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В Донецке убили семейную пару

В Кировском районе оккупированного Донецка были найдены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщает "МВД" группировки "ДНР".
"В дежурную часть Кировского РО полиции поступило сообщение о факте обнаружения семейной пары с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции по "горячим следам" установили подозреваемого в совершении указанного преступления. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК ДНР (убийство)", - сказано в сообщении.



Теги: Донецк, Донбасс, семья, женщина, мужчина, убиты
 
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