В Донецке убили семейную пару

15.01.2019 14:45

В Кировском районе оккупированного Донецка были найдены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает "МВД" группировки "ДНР".

"В дежурную часть Кировского РО полиции поступило сообщение о факте обнаружения семейной пары с признаками насильственной смерти. Сотрудники полиции по "горячим следам" установили подозреваемого в совершении указанного преступления. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК ДНР (убийство)", - сказано в сообщении.