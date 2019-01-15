В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста

15.01.2019 22:13

Сотрудник мариупольской полиции избил человека, которого «пригласил на разговор» в Левобережный райотдел. Полицейский пытался таким образом выбить признание в совершении кражи своей куртки и служебного удостоверения, которые, с большой вероятностью, полицейский потерял, находясь в состоянии очень сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает 0629.

Дело было так. Известный не только в Мариуполе, но и Украине инструктор парашютного спорта, руководитель клуба парашютной подготовки Azov Sky Виктор М. в межсезонье подрабатывал таксистом. 20 декабря в 22:15 ему поступил вызов на улицу Митрополитскую, в одно из питейных заведений Мариуполя.

«На посадку вышли два незнакомых мне человека, один из которых был в крайне нетрезвом состоянии, был легко (я бы сказал по-летнему) одет (летняя ветровка или джемпер, светлая рубашка, легкие брюки, туфли),самостоятельно передвигаться не мог, второй усадил его мне в машину на заднее сиденье», - рассказал Виктор.

В пути мужчина заснул. Водителю такси пришлось его будить. А когда он попросил оплатить проезд – 37 грн – клиент бросился с кулаками и оскорблениями. Водитель такси принял решение уехать.

«Пока я разворачивался во дворе, пассажир начал снимать с себя джемпер через голову, бросил его себе под ноги, продолжал что-то жестикулировать и выкрикивать. Выехав из двора, я остановился, позвонил в службу такси диспетчеру и рассказал о ситуации. В этот момент мимо меня проезжал патрульный автомобиль, я попытался его светом фар и руками остановить (обратить на меня внимание), но безуспешно. И я продолжил работу…»

Через день после этого из диспетчерской позвонили, чтобы сказать, что бывший клиент разыскивает свою куртку и документы.

«Я ответил, что когда он садился ко мне в машину, он вообще был без куртки. На этом и всё».

Но неожиданно история получила продолжение, когда в начале января неизвестные люди стали ходить по квартирам в доме, где живет Виктор, и показывать его фотографию соседям. Виктор связался с диспетчером и спросил, кому они давали его адрес. В диспетчерской пояснили, что пришли люди из полиции, показали бумагу об открытии уголовного производства по факту кражи и потребовали адрес водителя. Когда Виктор М. понял, что его разыскивают из полиции, он попросил диспетчерскую дать полиции его телефон.

И вот 11 января Виктору позвонили с неизвестного номера и пригласили на встречу. Договорились встретиться у Центрального РОВД. Когда Виктор подошел, его ожидал его бывший клиент, Святослав Е., и еще один мужчина. Они усадили его в «ланос» и отвезли в Левобережное отделение полиции.

«Святослав провел меня на второй этаж, в кабинет номер 22, - рассказывает Виктор М. - Никакие документы о моем задержании, записи в журнале дежурного не производились. В присутствии неизвестного мне сотрудника полиции, Святослав обыскал меня, самостоятельно копался у меня в карманах и личных вещах, забрав при этом паспорт, постоянно угрожая, и оскорбляя, требовал от меня признаний, что я похитил у него куртку и служебное удостоверение. Я просил мне вернуть телефон, чтобы позвонить родственникам и указать место моего нахождения и ситуации при задержании, но Святослав и второй работник полиции проигнорировали мои просьбы, а в ответ на отказ признавать себя виновным Святослав начал наносить мне удары руками по голове с разных сторон, в результате которых у меня образовалась гематома над левым глазом. Потом он куда-то унес мой паспорт, затем вернулся и продолжил меня избивать, второй сотрудник сидел напротив, наблюдая за происходящим. Через несколько минут в кабинет зашел третий сотрудник по имени Борис, он меня узнал - раньше был участковым, где я жил, и по парашютному спорту пересекались. Он остановил побои, отвел меня в кабинет к зам. начальника криминальной полиции Левобережного района, где со мной продолжили общение без применения насилия и угроз, опросили по ситуации о пропаже куртки и документов Святослава. Заместитель вернул мне все мои личные вещи и мобильный телефон, разрешив позвонить родственникам. Примернов 14 часов меня проводили к выходу и отпустили».

Уже дома Виктору М. стало плохо, он вызвал скорую помощь, которая доставила избитого в больницу. Медики диагностировали гематомы, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы.

Мы попытались связаться со Святославом либо его коллегами по тому номеру, с которого Виктора вызывали на разговор. Хотели выслушать их позицию в этом инциденте. Однако мужской голос, ответивший на звонок, категорически отрицал, что знаком с полицейскими.

«Скажите, в таком случае, кому вы давали свой телефон 11 января?» - спросили мы. В ответ услышали: «Я все сказал». И «голос» в трубке отключился.

В пресс-службе Мариупольского горуправления полиции на запрос 0629 сообщили, что областным управлением начато служебное расследование по данному инциденту. «Мы сможем комментировать ситуацию по завершении расследования», - пояснили в пресс-службе.

Мы будем следить за развитием ситуации.