В Сети высмеяли фото ликвидированных боевиков "Л/ДНР": "Они не семена, они удобрение"

15.01.2019 08:04

В Сети подняли на смех траурный коллаж с фотографиями ликвидированных террористов фейковых республик на Донбассе.

Соответствующий скриншот с ликвидированными боевиками, среди которых Захарченко, Гиви, Моторола, Мозговой, Дремов показал на своей странице в Twitter блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".

Пользователей соцсети насмешила надпись на коллаже: "Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы семена!"

Комментаторы отметили, что сравнение неправильное и предположили, что боевики скорее бурьяны, удобрение или лушпайки от семечек: "Они не семена, они удобрение, навоз по-простому"; "Бурьяны – они такие"; "Лушпайки от семечек"; "Раковые клетки".