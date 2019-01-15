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В Сети высмеяли фото ликвидированных боевиков "Л/ДНР": "Они не семена, они удобрение"
15.01.2019 08:04
В Сети подняли на смех траурный коллаж с фотографиями ликвидированных террористов фейковых республик на Донбассе.
Соответствующий скриншот с ликвидированными боевиками, среди которых Захарченко, Гиви, Моторола, Мозговой, Дремов показал на своей странице в Twitter блогер Фашик Донецкий, передает "Диалог.UA".
Пользователей соцсети насмешила надпись на коллаже: "Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы семена!"
Комментаторы отметили, что сравнение неправильное и предположили, что боевики скорее бурьяны, удобрение или лушпайки от семечек: "Они не семена, они удобрение, навоз по-простому"; "Бурьяны – они такие"; "Лушпайки от семечек"; "Раковые клетки".
Теги: Донбасс, ликвидация, траур, фото, ДНР, ЛНР, боевики, соцсети
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