Житель Донецка снял рождественскую прогулку по заснеженному городу. ВИДЕО

15.01.2019 08:46

Житель неподконтрольного Украине Донецка в рождественские праздники снял на видео прогулку по засыпанному снегом городу и рассказал р своих ощущениях от увиденного.

Автор видео Максим Копачевский показал прогулку возле «Донбасс Арены», по Ленинскому проспекту, а также по центральным улицам города, передает donpress.com.

В комментарии к видео он отметил:

«Увидел Донецк сегодня. Это влог о маленькой прогулке по городу. Побывал в родных местах, покатался на санках, чуть не убился, слушал музыку уличного музыканта. Прогулялся по Донбасс Арене, но об этом позже! На Рождество Донецк буквально завалило снегом, я увидел только часть из того, что осталось, но и этого по колена хватило: помог вытолкать машину из сугроба, помог женщине с ее сумкой, другой поднять/опустить из автобуса, сделал фото для влюбленной парочки, перевел бабушку через дорогу, короче, снимать видео своих подвигов постоянно, как понимаете было некогда. В общем, дальше будет, а пока то что увидел».