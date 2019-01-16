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Через Изварино из РФ ввозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках
16.01.2019 11:15
На временно оккупированные территории Луганской области через временно неконтролируемый пункт пропуска Изварино на границе с РФ провозят неизвестные грузы в большом количестве тентованных грузовиков. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Находясь в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска), наблюдатели видели, что из Украины выехали 2 автобуса. Также наблюдатели отметили, что в Украину въехали 7 автомобилей, 12 тентованных грузовиков и 1 автобус, а также вошли 6 пешеходов».
Теги: Россия, Донбасс, грузовик, ДНР, ЛНР
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