Через Изварино из РФ ввозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках

16.01.2019 11:15

На временно оккупированные территории Луганской области через временно неконтролируемый пункт пропуска Изварино на границе с РФ провозят неизвестные грузы в большом количестве тентованных грузовиков. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 января 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Находясь в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска), наблюдатели видели, что из Украины выехали 2 автобуса. Также наблюдатели отметили, что в Украину въехали 7 автомобилей, 12 тентованных грузовиков и 1 автобус, а также вошли 6 пешеходов».