- Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:42
- Стало известно о планах Путина о создании «Союзного государства»09:30
- В ОРДО интернет от «Феникс» станет платным08:17
- Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком07:48
- На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР" 07:20
- На КПВВ «Майорское» возможны перебои в работе: названы даты22:38
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса
Антироссийские санкции серьезно вредят экономике России, именно они убедят Кремль вернуть Украине территорию Донбасса. Об этом заявил посол США в Украине в 2003—2006 годах Джон Хербст.
Американский дипломат отметил:
«Я думаю, в конце концов, это может быть через 2,5 года, это может быть лет через 15. Санкции как часть пакета убедят Москву уйти из Донбасса. Крым — это другой вопрос. Но до того дня санкции тоже гораздо важны для наших интересов. Потому что политика Кремля агрессивна. Сегодня в России, я бы сказал, по мощности военный комплекс, который стоит на втором месте в мире после Америки. Но мощная армия и мощный морской флот невозможны без сильной экономики. И мы знаем, что санкции вредят российской экономике — на процент-полтора в год. Это значительно».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- "Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием
- Пять важных новостей из зоны АТО: кто воюет против Украины, почему растут потери, ОБСЕ, арта и стажировка
- Дело сбитого "Боинга": 4 - против Украины, 33 - против России
- "Россия должна навсегда уйти из Донбасса - вместе с Кобзоном и прочими, которыми мы когда-то гордились, а теперь стыдимся их имён"
- Мнение: договорные отношения ОРДЛО с Киевом добьют Украину
- Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:42
- Стало известно о планах Путина о создании «Союзного государства»09:30
- В ОРДО интернет от «Феникс» станет платным08:17
- Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком07:48
- На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР" 07:20
- На КПВВ «Майорское» возможны перебои в работе: названы даты22:38
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
- В Пенсионном фонде назвали размер средней пенсии в Украине10:50
- Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:42
- Nike выпустила кроссовки с дистанционным управлением10:35
- Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке (ВИДЕО)10:20
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
- Стало известно о планах Путина о создании «Союзного государства»09:30
- В Бердичеве овчарка принесла своему хозяину 7 тысяч долларов09:14
- Суд РФ оставил под стражей ещё четырех украинских моряков09:00
- На Донетчине через КПВВ не пропустили ноутбук, сигареты и запчасти08:48
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
- Доказана опасность недостаточного сна07:10
- Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды12:06
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на долгие годы10:28
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию
- Донецк скоро весь будет таким: соцсети поражены состоянием автовокзала "Западный"