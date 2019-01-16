Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса

Антироссийские санкции серьезно вредят экономике России, именно они убедят Кремль вернуть Украине территорию Донбасса. Об этом заявил посол США в Украине в 2003—2006 годах Джон Хербст.

Американский дипломат отметил:

«Я думаю, в конце концов, это может быть через 2,5 года, это может быть лет через 15. Санкции как часть пакета убедят Москву уйти из Донбасса. Крым — это другой вопрос. Но до того дня санкции тоже гораздо важны для наших интересов. Потому что политика Кремля агрессивна. Сегодня в России, я бы сказал, по мощности военный комплекс, который стоит на втором месте в мире после Америки. Но мощная армия и мощный морской флот невозможны без сильной экономики. И мы знаем, что санкции вредят российской экономике — на процент-полтора в год. Это значительно».