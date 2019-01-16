Донецкая фильтровальная станция остановлена: названа причина

16.01.2019 12:15

Сегодня для проведения ремонтных работ остановили Донецкую фильтровальную станцию. Об сообщили в военно-гражданской администрации Авдеевки Донецкой области.

В администрации уточнили:

«16.01.2019 года будет остановлена ДФС с 08.00 до окончания ремонтных работ по линии ВЛ110 Макеевка — АКХЗ № 2 (ориентировочно в течение суток)».

Источник: https://donpress.com