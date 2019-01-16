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Архив - Донецкая область

Донецкая фильтровальная станция остановлена: названа причина

16.01.2019 12:15
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Донецкая фильтровальная станция остановлена: названа причина

Сегодня для проведения ремонтных работ остановили Донецкую фильтровальную станцию. Об сообщили в военно-гражданской администрации Авдеевки Донецкой области.

В администрации уточнили:

«16.01.2019 года будет остановлена ДФС с 08.00 до окончания ремонтных работ по линии ВЛ110 Макеевка — АКХЗ № 2 (ориентировочно в течение суток)».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Вода Донбасса, Донецкая фильтровальная станция
 
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