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Где Захарченко? Режиссер объяснил постановочность ВИДЕО
Видео, которое якобы зафиксировало убийство в Донецке главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко, сделано плохо и неубедительно. Такое мнение высказал режиссер Сергей Лозница в интервью Укринформу.
"Видео очень неубедительно. Сделанное человеком, который не следил за script-continuity ("за сценарием"), не следил за вторым планом. Если вы внимательно посмотрите и разберете его, вы увидите, что машины находятся в разных положениях. Они физически не могут перескочить в другое место за те буквально три или пять секунд ", - объяснил режиссер.
Лозница добавил, что спецэффекты на видео тоже сделаны очень некачественно и выразил сомнение в его подлинности.
"Да, я думаю, что это постановочное видео", - сказал режиссер.
При этом Лозница не исключил, что это может быть лишь впечатлением, и уточнил, что его слова касаются только анализа самого видео.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донецк, Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко
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