- Главари ОРЛО анонсировали «затопление бойцами ВСУ» части «ЛНР»14:47
- КПВВ на Донетчине будет работать с перебоями14:13
- В Мариуполе пьяные пассажиры избили водителя маршрутки13:30
- Ярош объяснил, за какой срок реально освободить Донбасс13:15
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине 12:47
- Донецкая фильтровальная станция остановлена: названа причина12:15
- "Перспективы стремятся к нулю, нищаем на глазах", - сепаратисты Донбасса "прозрели" и мечтают сбежать из "Л/ДНР"11:36
- Через Изварино из РФ ввозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках11:15
- ВСУ дали боевикам сильный огневой отпор: у "ДНР" и "ЛНР" есть убитые и раненые 11:06
- Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:42
Главари ОРЛО анонсировали «затопление бойцами ВСУ» части «ЛНР»
Главари ОРЛО заявляют, что украинская армия якобы готовит очередную «провокацию», которая «повлекут за собой большие жертвы среди мирного населения ЛНР». Об этом заявил «официальный представитель Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко.
Представитель ОРЛО отметил:
«В своем отчете наблюдатели миссии ОБСЕ указали информацию о двух квадратных деревянных коробках темно-зеленого цвета с присоединенными проводами, прикрепленным к металлическим воротам шлюза на северной стороне Мироновского водохранилища недалеко от блокпоста вооруженных сил Украины. Военнослужащие ВСУ подтвердили факт минирования шлюзов».
По его словам, взрыв Мироновского водохранилища якобы приведет к повышению уровня воды реки Лугань и вызовет наводнение неподконтрольных Украине в населенных пунктах Троицкое, Калиново, Ирмино и Первомайск. Марочко добавил:
» Это повлечет за собой большое количество жертв среди мирного населения, экологическую и гуманитарную катастрофу на всей территории Республики».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ЛНР, ВСУ, ОРЛО
- Сознательно "утюжили" село: появились жуткие фото последствий обстрела боевиками ЛНР мирных жителей
- Новые данные об эксгумации в районе Дебальцево
- Российские наемники за 2 часа выпустили 46 снарядов по шахте "Бутовка", Крымское серьезно пострадало от огня из 120-мм минометов
- Гибридная армия РФ беснуется в зоне ООС: ВСУ подверглись атакам из гранатометов, минометов и БМП
- Два "Урала" и какая-то броня. Положили человек двенадцать, со второго раза накрыли", - украинский волонтер поделился подробностями победной спецоперации ВСУ
- Мощная ответка ВСУ: армия РФ не может прийти в себя, у противника "200-е"
- Главари ОРЛО анонсировали «затопление бойцами ВСУ» части «ЛНР»14:47
- КПВВ на Донетчине будет работать с перебоями14:13
- В Мариуполе пьяные пассажиры избили водителя маршрутки13:30
- Ярош объяснил, за какой срок реально освободить Донбасс13:15
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине 12:47
- Донецкая фильтровальная станция остановлена: названа причина12:15
- "Перспективы стремятся к нулю, нищаем на глазах", - сепаратисты Донбасса "прозрели" и мечтают сбежать из "Л/ДНР"11:36
- Через Изварино из РФ ввозят неизвестные грузы в тентованных грузовиках11:15
- ВСУ дали боевикам сильный огневой отпор: у "ДНР" и "ЛНР" есть убитые и раненые 11:06
- Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:42
- Киевское "Динамо" купило испанского форварда15:10
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Главари ОРЛО анонсировали «затопление бойцами ВСУ» части «ЛНР»14:47
- Гордон о предстоящих выборах: От того, с кем будет Аваков, многое зависит14:32
- КПВВ на Донетчине будет работать с перебоями14:13
- Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых13:50
- В Мариуполе пьяные пассажиры избили водителя маршрутки13:30
- Ярош объяснил, за какой срок реально освободить Донбасс13:15
- Министр соцполитики не исключает: цена на газ вырастет13:00
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине 12:47
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых13:50
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
- Доказана опасность недостаточного сна07:10
- Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды12:06
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на долгие годы10:28
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию