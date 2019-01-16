Главари ОРЛО анонсировали «затопление бойцами ВСУ» части «ЛНР»

16.01.2019 14:47

Главари ОРЛО заявляют, что украинская армия якобы готовит очередную «провокацию», которая «повлекут за собой большие жертвы среди мирного населения ЛНР». Об этом заявил «официальный представитель Народной милиции ЛНР» Андрей Марочко.

Представитель ОРЛО отметил:

«В своем отчете наблюдатели миссии ОБСЕ указали информацию о двух квадратных деревянных коробках темно-зеленого цвета с присоединенными проводами, прикрепленным к металлическим воротам шлюза на северной стороне Мироновского водохранилища недалеко от блокпоста вооруженных сил Украины. Военнослужащие ВСУ подтвердили факт минирования шлюзов».

По его словам, взрыв Мироновского водохранилища якобы приведет к повышению уровня воды реки Лугань и вызовет наводнение неподконтрольных Украине в населенных пунктах Троицкое, Калиново, Ирмино и Первомайск. Марочко добавил:

» Это повлечет за собой большое количество жертв среди мирного населения, экологическую и гуманитарную катастрофу на всей территории Республики».

Источник: https://donpress.com