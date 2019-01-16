Ярош объяснил, за какой срок реально освободить Донбасс

16.01.2019 13:15

Неподконтрольную Украине территорию Донбасса можно освободить военным путем. Об этом заявил депутат Верховной Рады, экс-глава «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

Так, действующий лидер УДА отметил:

«Считаю, что абсолютно реальный даже военный способ возврата части Донбасса. Конечно, при определенной дипломатической поддержке. В пределах пяти лет это реально сделать. Без больших потерь. Мы туда зайдем, проведем небольшую зачистку, и все станет на свои места.



С Крымом труднее. Проведение военной операции против фактически уже военной базы РФ — это слишком большие потери в личном составе и технике. Учитывая рельеф и другие факторы, провести успешно операцию в Крыму нам не удастся».

При этом он выразил мнение, что вскоре Россия «развалится» и Крым вернется в состав Украины:



«Я довольно оптимистично смотрю на то, что Россия как империя развалится обязательно. Мы просто заберем Крым. Посмотрите на акции протеста в России, на которые даже школьники выходят. Все большое начинается всегда с очень маленького. Любая империя не может существовать вечно».

Источник: https://donpress.com