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На блокпосту «ДНР» умерла женщина

16.01.2019 17:00
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На блокпосту «ДНР» умерла женщина

Сегодня в утреннее время на блокпосту боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой умерла женщина. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня на блокпосту боевиков «ДНР» и российских оккупантов под временно оккупированной Горловкой умерла женщина 1948 года рождения.

«Мэр» временно оккупированной Горловки написал об этом на своей странице в соцсети:

«Внезапная смерть на КПВВ. Женщина 1948 г Кахидзе ЛИ 1.12.1948. Проживала Ждановка, улице Пархоменко, 21/2. Сердечный приступ».

 

Источник: https://news.dn.ua 



Теги: Донбасс, женщина, умерший, блокпост, ДНР
 
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