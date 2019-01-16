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На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР"
16.01.2019 07:20
В оккупированной Горловке 15 января обнаружены мертвыми 3 наемника гибридной армии РФ, двое из них из России.
О ЧП в рядах террористов в Горловке рассказал пользователь Facebook Александр Соколов, передает "Диалог.UA". Инцидент случился на территории машиностроительного завода им. Кирова в оккупированной Горловке, в подвалах которого с 2014 по 2016 годы сидело командование гибридной армии РФ.
Утром во вторник, 15 января, там были найдены 3 трупа террористов "ДНР", один из которых из Енакиево, а двое остальных из РФ, в частности, из Тюмени. Причины произошедшего устанавливаются. Скорее всего имел место типичный случай - кровавая ссора в результате алкогольного опьянения.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Горловка, завод, ДНР
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