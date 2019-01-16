На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР"

16.01.2019 07:20

В оккупированной Горловке 15 января обнаружены мертвыми 3 наемника гибридной армии РФ, двое из них из России.

О ЧП в рядах террористов в Горловке рассказал пользователь Facebook Александр Соколов, передает "Диалог.UA". Инцидент случился на территории машиностроительного завода им. Кирова в оккупированной Горловке, в подвалах которого с 2014 по 2016 годы сидело командование гибридной армии РФ.

Утром во вторник, 15 января, там были найдены 3 трупа террористов "ДНР", один из которых из Енакиево, а двое остальных из РФ, в частности, из Тюмени. Причины произошедшего устанавливаются. Скорее всего имел место типичный случай - кровавая ссора в результате алкогольного опьянения.



Источник: www.dialog.ua