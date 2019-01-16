"Перспективы стремятся к нулю, нищаем на глазах", - сепаратисты Донбасса "прозрели" и мечтают сбежать из "Л/ДНР"

16.01.2019 11:36

Даже у самых отчаянных сепаратистов Донбасса спустя 5 лет оккупации открылись глаза. Они признают, что Россия довела некогда процветающий край до ручки. В Сети всплыл отчаянный пост сепаратистки Екатерины Громовой о том, что творится в "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

Ситуация на оккупированном Донбассе с каждым годом становится все хуже.

Край разграблен террористами "Л/ДНР", а у Москвы, которая привела их в регион, нет не только средств, но и желания поддерживать его на плаву. Это осознали уже даже самые ярые любители "русского мира".

"Цены растут, зарплаты и пенсии нет. 3 тысячи (рублей) пенсия, 7 тысяч средняя зарплата с московскими ценами, а то и выше.

Предприятия закрываются, бизнес сворачивают. Население нищает на глазах", - рассказала сепаратистка Громова, констатировав, что Донбасс окончательно деградировал.

Она также пожаловалась, что "республики", созданные Кремлем на Донбассе, оказались фейковыми. "Нищее бесправное существование "республики", никем не признанной с жителями вне закона, с документами, которые для всего мира - просто бумажки", - признала сепаратистка провал.

Громова сообщила, что задумывается бегстве из "Л/ДНР", которые помогла создать на Донбассе. "Перспективы существования здесь стремятся к нулю", - констатировала любительница "русского мира".



Источник: www.dialog.ua