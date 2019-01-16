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"Перспективы стремятся к нулю, нищаем на глазах", - сепаратисты Донбасса "прозрели" и мечтают сбежать из "Л/ДНР"
Даже у самых отчаянных сепаратистов Донбасса спустя 5 лет оккупации открылись глаза. Они признают, что Россия довела некогда процветающий край до ручки. В Сети всплыл отчаянный пост сепаратистки Екатерины Громовой о том, что творится в "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".
Ситуация на оккупированном Донбассе с каждым годом становится все хуже.
Край разграблен террористами "Л/ДНР", а у Москвы, которая привела их в регион, нет не только средств, но и желания поддерживать его на плаву. Это осознали уже даже самые ярые любители "русского мира".
"Цены растут, зарплаты и пенсии нет. 3 тысячи (рублей) пенсия, 7 тысяч средняя зарплата с московскими ценами, а то и выше.
Предприятия закрываются, бизнес сворачивают. Население нищает на глазах", - рассказала сепаратистка Громова, констатировав, что Донбасс окончательно деградировал.
Она также пожаловалась, что "республики", созданные Кремлем на Донбассе, оказались фейковыми. "Нищее бесправное существование "республики", никем не признанной с жителями вне закона, с документами, которые для всего мира - просто бумажки", - признала сепаратистка провал.
Громова сообщила, что задумывается бегстве из "Л/ДНР", которые помогла создать на Донбассе. "Перспективы существования здесь стремятся к нулю", - констатировала любительница "русского мира".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, сепаратисты, ДНР, ЛНР, ОРДЛО
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