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Пушилин сменил шесть «глав» городов и районов ОРДО: названы новые «руководители»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин сменил так называемых «руководителей администраций» неподконтрольнх украине Енакиево, Шахтерска, Тореза, Снежного, а также Амвросиевского и Тельмановского районов Донецкой области. Соответствующие «указы» № 2−13 опубликованы на официальном сайте ОРДО.
По информации, «главой» неподконтрольного Енакиево стал Роман Храменков, ранее этот пост занимал Дмитрий Лысенко.
«Мэром» Шахтерска стал Александр Шатов, ранее «главой» города был Алексей Швыдкий.
Торез возглавил Дмитрий Лысенко, до этого город возглавлял Александр Сериков.
«Главой» Снежного назначен Александр Скворцов, ранее этот пост занимал Андрей Дарковский.
«Руководителем» Амвросиевского района стал Игорь Лызов вместо Николая Тарасенко.
Тельмановскую «райадминистрацию» возглавил Александр Спинул, ранее этот пост занимал Александр Сурсяков.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин, ОРДО
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