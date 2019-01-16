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Танки РФ около линии соприкосновения на Донбассе – Миссия ОБСЕ зафиксировала вражескую технику

16.01.2019 16:02
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Танки РФ около линии соприкосновения на Донбассе – Миссия ОБСЕ зафиксировала вражескую технику

Эксперты из Мониторинговой миссии засекли большое количество танков, которые пригнала к линии разграничения Российская Федерация.

Штаб ООС сообщил, что на этой территории не должно быть никакого тяжело вооружения, учитывая принятые минские соглашения.

Специалистами из Европы была засечена 21 единица российской техники. Танки остановились возле линии разграничения.

Экспертам неизвестна настоящая причина присутствия российской техники там, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на отчет пресс-службы штаба ООС в "Фейсбуке". В самом отчете речь идет о том, что оккупационные войска Российской Федерации пригнали 13 танков модели "Т-72". К ним подвезли еще столько же единиц техники типа "Т-64".

Отмечается, что там тяжелого вооружения вообще не должно присутствовать. "Украинская сторона отмечает, что подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований со стороны РФ демонстрирует полное нежелание придерживаться минских соглашений. Хотя "власти ДНР" взяли на себя определенные обязательства, но выполнять их не собирается.

Они обостряют конфликт", - сказано в сообщении. Ответной информации со стороны РФ или "ДНР" не последовало. Именно поэтому причина размещения танков на линии соприкосновения осталась неизвестной. Напомним, что три дня подряд боевики "ДНР" несут тяжелые потери. Кроме того, Кремль отправил одиозную журналистку Елену Бойко в "ДНР". 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, техника, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, танки
 
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