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Архив - Донецкая область

Три дня подряд "ДНР" несет тяжелые потери: взрыв на складе боеприпасов

16.01.2019 15:20
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Три дня подряд "ДНР" несет тяжелые потери: взрыв на складе боеприпасов

В течение трех последних суток "ДНР" несет тяжелые потери на Донбассе.

Стало известно, что в течение 72 последних часов у боевиков произошел взрыв на складе боеприпасов. Ранее в результате боевого столкновения с передовыми подразделениями украинской армии 13 января был подбит броневой автомобиль российских боевиков.

Согласно данным разведки, боевики зафиксировали потери четверых наемников, еще трое были ранены.

В социальных сетях при этом отмечают жалобу террориста Давида Худжеца, который рассказал об официальном отказе в получении паспорта "народной республики". В Сети смогли обнаружить профиль польского фашиста в базе ресурса "Миротворец", где о польском наемнике содержится информация об участии в нацистском бандитском формировании "Русич".

На данный момент наемник проживает в Донецке и, кроме польского, имеет болгарское гражданство. За серию преступлений на Донбассе при возвращении домой его может ждать тюремный срок. Ранее стало известно о "загадочной" смерти террористов . Напомним, в Сети появились кадры обстрела захваченного Донецка.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Донбасс, война, боеприпасы, склад, ДНР
 
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