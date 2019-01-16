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Туда дети ходят: В неподконтрольном Енакиево на женщину упал козырек
В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) 15 января у входа в «Школу развития и эстетики» рухнул навес, пострадала женщина. Об этом пишут местные жители в соцсетях.
«Безразличие, халатность? Вот, милые родители, последствия!», – пишет Татьяна и публикует фото.
В комментариях люди уточняют место происшествия и пишут о пострадавшей:
- Людмила: «Школа развития. Туда дети ходят на занятия»;
- Светлана: «Центр напротив фонтана»;
- Ксюша: «Пострадавшие есть, женщина. Упала сосулька на навес, а навес на женщину – поломала ногу, открытый перелом»;
- Светлана: «Ого-го. Ничего себе. Это все-таки утром произошло?»;
- Анастасия: «После обеда, после 14:00».
В «МЧС ДНР» сегодня сообщают, что «15.01.2019, г. Енакиево, пл. Ленина, «Школа развития и эстетики» – обрушение навесной конструкции над центральным входом в здание, обломками которого была травмирована женщина».
В «ДНР» также утверждают, что сотрудники «МЧС» «шанцевым инструментом расчистили от снега запасной вход, обеспечили доступ к пострадавшей сотрудников "скорой помощи" и транспортировали ее к автомобилю "скорой помощи" для госпитализации в городскую больницу».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Енакиево, школа, ДНР
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