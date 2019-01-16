Туда дети ходят: В неподконтрольном Енакиево на женщину упал козырек

16.01.2019 18:40

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) 15 января у входа в «Школу развития и эстетики» рухнул навес, пострадала женщина. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

«Безразличие, халатность? Вот, милые родители, последствия!», – пишет Татьяна и публикует фото.

В комментариях люди уточняют место происшествия и пишут о пострадавшей:

Людмила: «Школа развития. Туда дети ходят на занятия»;

Светлана: «Центр напротив фонтана»;

Ксюша: «Пострадавшие есть, женщина. Упала сосулька на навес, а навес на женщину – поломала ногу, открытый перелом»;

Светлана: «Ого-го. Ничего себе. Это все-таки утром произошло?»;

Анастасия: «После обеда, после 14:00».

В «МЧС ДНР» сегодня сообщают, что «15.01.2019, г. Енакиево, пл. Ленина, «Школа развития и эстетики» – обрушение навесной конструкции над центральным входом в здание, обломками которого была травмирована женщина».

В «ДНР» также утверждают, что сотрудники «МЧС» «шанцевым инструментом расчистили от снега запасной вход, обеспечили доступ к пострадавшей сотрудников "скорой помощи" и транспортировали ее к автомобилю "скорой помощи" для госпитализации в городскую больницу».

Источник: https://dnews.dn.ua