- В Мариуполе нашелся раритетный плащ Глеба Жеглова16:20
- Танки РФ около линии соприкосновения на Донбассе – Миссия ОБСЕ зафиксировала вражескую технику 16:02
- Три дня подряд "ДНР" несет тяжелые потери: взрыв на складе боеприпасов 15:20
- Главари ОРЛО анонсировали «затопление бойцами ВСУ» части «ЛНР»14:47
- КПВВ на Донетчине будет работать с перебоями14:13
- В Мариуполе пьяные пассажиры избили водителя маршрутки13:30
- Ярош объяснил, за какой срок реально освободить Донбасс13:15
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине 12:47
- Донецкая фильтровальная станция остановлена: названа причина12:15
- "Перспективы стремятся к нулю, нищаем на глазах", - сепаратисты Донбасса "прозрели" и мечтают сбежать из "Л/ДНР"11:36
В Мариуполе нашелся раритетный плащ Глеба Жеглова
В Мариуполе нашли знаменитый плащ капитана милиции Жеглова, которого сыграл Владимир Высоцкий в советском фильме «Место встречи изменить нельзя». Он станет одним из экспонатов в музее органов внутренних дел Донецкой области. Историю известной вещи рассказал начальник криминальной полиции Артем Кисько в Facebook.
Помощник начальника полиции Донецкой области Николай Побойный обнаружил раритет у бывшего оперуполномоченного уголовного розыска Сергея Кобылецкого, который родом из Дружковки, но уже долгое время живет в Мариуполе.
Об этом MRPL.CITY рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Донецкой области.
«В этом плаще пришел с войны отец Сергея Кобылецкого, который дошел до Германии. Трофейное немецкое пальто Сергей дал своему другу, известному в СССР мариупольскому актеру Евгению Стежко, который как раз пробовался на роль Жеглова. Кожаный плащ четко вписывался в образ сотрудника МУРа послевоенных лет. В результате на главную роль утвердили бессмертного Владимира Высоцкого, который оценил эффектную деталь и одолжил ее на время съемок. Сам Евгений Стежко сыграл в фильме роль Топоркова. Сергей Кобылецкий передал ценный реквизит в дар музею полиции Донетчины», - пишет Артем Кисько.
Сергей Кобылецкий передал ценный реквизит в дар музею полиции Донетчины, где будут собраны раритетные экспонаты с начала 20 века.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Мариуполь, Владимир Высоцкий, раритет
- Американцы сняли жесткий фильм о пасторе из Мариуполя (ВИДЕО)
- Рвал голос, струны, жилы, сердце...
- Фотособытия недели (14 - 20 мая). Необычные памятники, состязания и акции
- В Мариуполе выступит хор из США
- НЛО. Осенний марафон летающих чудес
- Оксана Баюл: "Я вернулась в Украину, чтобы возродить фигурное катание"
- В Мариуполе нашелся раритетный плащ Глеба Жеглова16:20
- Танки РФ около линии соприкосновения на Донбассе – Миссия ОБСЕ зафиксировала вражескую технику 16:02
- Три дня подряд "ДНР" несет тяжелые потери: взрыв на складе боеприпасов 15:20
- Главари ОРЛО анонсировали «затопление бойцами ВСУ» части «ЛНР»14:47
- КПВВ на Донетчине будет работать с перебоями14:13
- В Мариуполе пьяные пассажиры избили водителя маршрутки13:30
- Ярош объяснил, за какой срок реально освободить Донбасс13:15
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине 12:47
- Донецкая фильтровальная станция остановлена: названа причина12:15
- "Перспективы стремятся к нулю, нищаем на глазах", - сепаратисты Донбасса "прозрели" и мечтают сбежать из "Л/ДНР"11:36
- В Украину идут морозы до -18 градусов: когда и где больше всего похолодает16:48
- Как вылечить герпес на губах: проверенные народные средства16:35
- В Мариуполе нашелся раритетный плащ Глеба Жеглова16:20
- Танки РФ около линии соприкосновения на Донбассе – Миссия ОБСЕ зафиксировала вражескую технику 16:02
- В Харькове неизвестные расстреляли офицера полиции возле его дома15:40
- Три дня подряд "ДНР" несет тяжелые потери: взрыв на складе боеприпасов 15:20
- Киевское "Динамо" купило испанского форварда15:10
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Главари ОРЛО анонсировали «затопление бойцами ВСУ» части «ЛНР»14:47
- Гордон о предстоящих выборах: От того, с кем будет Аваков, многое зависит14:32
- Как вылечить герпес на губах: проверенные народные средства16:35
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых13:50
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
- Доказана опасность недостаточного сна07:10
- Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды12:06
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на долгие годы10:28
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию