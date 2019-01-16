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Архив - Донецкая область

В Мариуполе нашелся раритетный плащ Глеба Жеглова

16.01.2019 16:20
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В Мариуполе нашелся раритетный плащ Глеба Жеглова

В Мариуполе нашли знаменитый плащ капитана милиции Жеглова, которого сыграл Владимир Высоцкий в советском фильме «Место встречи изменить нельзя». Он станет одним из экспонатов в музее органов внутренних дел Донецкой области. Историю известной вещи рассказал начальник криминальной полиции Артем Кисько в Facebook.

 


Помощник начальника полиции Донецкой области Николай Побойный обнаружил раритет у бывшего оперуполномоченного уголовного розыска Сергея Кобылецкого, который родом из Дружковки, но уже долгое время живет в Мариуполе.

Об этом MRPL.CITY рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Донецкой области.

«В этом плаще пришел с войны отец Сергея Кобылецкого, который дошел до Германии. Трофейное немецкое пальто Сергей дал своему другу, известному в СССР мариупольскому актеру Евгению Стежко, который как раз пробовался на роль Жеглова. Кожаный плащ четко вписывался в образ сотрудника МУРа послевоенных лет. В результате на главную роль утвердили бессмертного Владимира Высоцкого, который оценил эффектную деталь и одолжил ее на время съемок. Сам Евгений Стежко сыграл в фильме роль Топоркова. Сергей Кобылецкий передал ценный реквизит в дар музею полиции Донетчины», - пишет Артем Кисько.

Сергей Кобылецкий передал ценный реквизит в дар музею полиции Донетчины, где будут собраны раритетные экспонаты с начала 20 века.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, Мариуполь, Владимир Высоцкий, раритет
 
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