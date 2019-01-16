В Мариуполе пьяные пассажиры избили водителя маршрутки

16.01.2019 13:30

В Мариуполе пьяные пассажиры избили водителя автобуса.



Об этом 0629 стало известно из собственных источников.



13 января в автобусе №112 произошла драка. Два молодых человека в состоянии алкогольного опьянения зашли в маршрутку и стали себя вести неадекватно, придираясь к другим пассажирам и громко ругаясь. Далее конфликт перетек в ссору с кондуктором.

По словам очевидцев, мужчины требовали у кондуктора сдачи за билеты больше, чем нужно. Водитель автобуса, который является мужем кондуктора, пошел в салон, чтобы разобраться в ситуации, и получил удар ногой в лицо.



Началась драка, в ходе которой водитель получил травмы лица. Свидетельница драки вызвала полицию.



В пресс-службе Национальной полиции Мариуполя подтвердили факт происшествия. Правоохранители уточнили, что это случилось на ул. Торговой. Вызов зарегистрирован, проводится проверка и собираются все факты о случившемся. Все участники конфликта опрошены, пострадавший написал заявление (он был госпитализирован в больницу), а личности дебоширов установлены.

"По результатам медицинской экспертизы будет открыто уголовное производство в отношении хулиганов", - сообщили в полиции.

Источник: https://www.0629.com.ua