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Архив - Донецкая область

В Мариуполе пьяные пассажиры избили водителя маршрутки

16.01.2019 13:30
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В Мариуполе пьяные пассажиры избили водителя маршрутки

В Мариуполе пьяные пассажиры избили водителя автобуса.

Об этом 0629 стало известно из собственных источников.

13 января в автобусе №112 произошла драка. Два молодых человека в состоянии алкогольного опьянения зашли в маршрутку и стали себя вести неадекватно, придираясь к другим пассажирам и громко ругаясь. Далее конфликт перетек в ссору с кондуктором.

По словам очевидцев, мужчины требовали у кондуктора сдачи за билеты больше, чем нужно. Водитель автобуса, который является мужем кондуктора, пошел в салон, чтобы разобраться в ситуации, и получил удар ногой в лицо. 

Началась драка, в ходе которой водитель получил травмы лица. Свидетельница драки вызвала полицию.

В пресс-службе Национальной полиции Мариуполя подтвердили факт происшествия. Правоохранители уточнили, что это случилось на ул. Торговой. Вызов зарегистрирован, проводится проверка и собираются все факты о случившемся. Все участники конфликта опрошены, пострадавший написал заявление (он был госпитализирован в больницу), а личности дебоширов установлены.

"По результатам медицинской экспертизы будет открыто уголовное производство в отношении хулиганов", - сообщили в полиции.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, водитель, драка, маршрутка
 
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