ВСУ дали боевикам сильный огневой отпор: у "ДНР" и "ЛНР" есть убитые и раненые

16.01.2019 11:06

С начала текущих суток 16 января и по данным Штаба ООС на 07:00, российские наемники на Донбассе режим тишины не срывали.

За 15 января боевики из "ДНР/ЛНР" пять раз нарушили режим прекращения огня.

Провокации оккупантов, как сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook, зафиксированы на донецком, мариупольском и луганском направлениях. Позиции сил ООС обстреливались из минометов 120-мм калибра, также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Под огонь наемников РФ попали позиции бойцов, находящихся в полосе контроля оперативно-тактического формирования "Север" и "Восток". Террористы обстреляли Крымское, Новоалександровку, Славное, Гнутово.

Один боец ВСУ получил ранение. Более крупные потери у бандформирований боевиков. По данным украинской разведки, четверо террористов за 15 января уничтожены, еще трое ранены. Силы ООС на все провокации террористов дают адекватный ответ, но строго в рамках минских договоренностей. Ранее стало известно о "загадочной" смерти террористов на заводе в оккупированной Горловке.

Напомним, в Сети появились кадры обстрела российскими казаками захваченного Донецка.



Источник: www.dialog.ua