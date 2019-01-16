- ВСУ дали боевикам сильный огневой отпор: у "ДНР" и "ЛНР" есть убитые и раненые 11:06
- Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:42
- Стало известно о планах Путина о создании «Союзного государства»09:30
- В ОРДО интернет от «Феникс» станет платным08:17
- Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком07:48
- На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР" 07:20
- На КПВВ «Майорское» возможны перебои в работе: названы даты22:38
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
ВСУ дали боевикам сильный огневой отпор: у "ДНР" и "ЛНР" есть убитые и раненые
С начала текущих суток 16 января и по данным Штаба ООС на 07:00, российские наемники на Донбассе режим тишины не срывали.
За 15 января боевики из "ДНР/ЛНР" пять раз нарушили режим прекращения огня.
Провокации оккупантов, как сказано в сообщении Штаба ООС в Facebook, зафиксированы на донецком, мариупольском и луганском направлениях. Позиции сил ООС обстреливались из минометов 120-мм калибра, также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.
Под огонь наемников РФ попали позиции бойцов, находящихся в полосе контроля оперативно-тактического формирования "Север" и "Восток". Террористы обстреляли Крымское, Новоалександровку, Славное, Гнутово.
Один боец ВСУ получил ранение. Более крупные потери у бандформирований боевиков. По данным украинской разведки, четверо террористов за 15 января уничтожены, еще трое ранены. Силы ООС на все провокации террористов дают адекватный ответ, но строго в рамках минских договоренностей. Ранее стало известно о "загадочной" смерти террористов на заводе в оккупированной Горловке.
Напомним, в Сети появились кадры обстрела российскими казаками захваченного Донецка.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, убиты, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ
- Донбасские боевики и их кураторы осквернили Музей Великой Отечественной войны в Москве (ФОТО)
- Чому жителі Донбасу вірять в казки бойовиків про «карателів»
- “ЛНР”: “таможенные посты” на границе с “ДНР” - это “административная формальность”
- У боевиков «ЛДНР» серьезные потери
- Донбасс может ждать “глубокая заморозка” на десятилетия
- Сводка: противник активно применяет минометы, танки, артиллерию, у нас есть потери. ВИДЕО
- ВСУ дали боевикам сильный огневой отпор: у "ДНР" и "ЛНР" есть убитые и раненые 11:06
- Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:42
- Стало известно о планах Путина о создании «Союзного государства»09:30
- В ОРДО интернет от «Феникс» станет платным08:17
- Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком07:48
- На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР" 07:20
- На КПВВ «Майорское» возможны перебои в работе: названы даты22:38
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- ВСУ дали боевикам сильный огневой отпор: у "ДНР" и "ЛНР" есть убитые и раненые 11:06
- В Пенсионном фонде назвали размер средней пенсии в Украине10:50
- Дан прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:42
- Nike выпустила кроссовки с дистанционным управлением10:35
- Вышел первый трейлер нового фильма о Человеке-пауке (ВИДЕО)10:20
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
- Стало известно о планах Путина о создании «Союзного государства»09:30
- В Бердичеве овчарка принесла своему хозяину 7 тысяч долларов09:14
- Суд РФ оставил под стражей ещё четырех украинских моряков09:00
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
- Доказана опасность недостаточного сна07:10
- Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды12:06
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на долгие годы10:28
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию
- Донецк скоро весь будет таким: соцсети поражены состоянием автовокзала "Западный"