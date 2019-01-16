- Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком07:48
- На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР" 07:20
- На КПВВ «Майорское» возможны перебои в работе: названы даты22:38
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
- "Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием18:21
- Стало известно, что видео убийства Захарченко является постановочным17:48
- В «ДНР»: Очевидцы показали пешую очередь на КПП вблизи Горловки16:56
Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком
Сегодня стало известно об очень интересном и неоднозначном мнении насчет ликвидации одиозного боевика, а точнее видео, на котором запечатлено столь знаменательное событие для украинцев.
Сергей Лозница, который является известным украинским режиссером, заявил, что видео, на котором запечатлен момент ликвидации бывшего главаря террористической организации "Донецкая Народная Республика", может оказаться фейковым, передает "Диалог.UA".
Лозница утверждает, что данные кадры являются постановочными, однако он не берется уверять людей в том, что сумасшедший сепаратист Захарченко прибывает во здравии.
Ранее известный украинский журналист Денис Казанский назвал имя и фамилию известного олигарха Украины, который, скорее всего, отдал приказ ликвидировать эксцентричного главаря боевиков из недореспублики "ДНР".
Также российские пропагандистские СМИ больше не называют убитого Захарченко мифическим "спасателем", так как для них он теперь просто преступник.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Захарченко, фейк, ОРДО
- В Донецке зверски убит российский пропагандист Роман Манекин, знавший, кто на самом деле убил Моторолу: появились жуткие подробности казни
- Захарченко смог выжить? В ОБСЕ удивили неожиданным заявлением о ликвидации главаря "ДНР"
- Источник в Донецке подтверждает: "Ташкент" не уезжал в Москву и готовит бунт против Пушилина
- «Я знаю, кто убил Захарченко»: Бородай назвал виновных в гибели главаря ОРДО
- В СБУ подтвердили гибель главаря ОРДО и «не только его»
- Убийство Захарченко перевернуло ситуацию с ног на голову: внутри "ДНР" начинается "война"
- Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком07:48
- На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР" 07:20
- На КПВВ «Майорское» возможны перебои в работе: названы даты22:38
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Пушилин назвал «стратегической победой ДНР» бои за Донецкий аэропорт20:45
- "Мы дойдем до Львова..." - угрозы Губарева армией "ДНР" взорвали Сеть неожиданным последствием18:21
- Стало известно, что видео убийства Захарченко является постановочным17:48
- Что скрывают боевики «ЛНР» на железнодорожной станции Вознесеновка17:32
- Библейское предсказание. Кровавая луна спровоцирует войну на Ближнем Востоке 08:00
- Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком07:48
- Кого отфутболят: появились новые правила записи в детский сад07:33
- На заводе в Горловке загадочно погибли 3 наемника "ДНР" 07:20
- Доказана опасность недостаточного сна07:10
- На КПВВ «Майорское» возможны перебои в работе: названы даты22:38
- В Мариупольском РОВД полицейский избил известного парашютиста22:13
- Стало известно, кто стоит за срывов Рождественского перемирия на Донбассе21:43
- Кандидаты в президенты Украины: кто они. ЦИК зарегистрировала троих кандидатов в президенты21:25
- АТОшник выстрелил в голову командиру: подробности жуткой трагедии на Донбассе21:10
- Доказана опасность недостаточного сна07:10
- Негативную энергию в доме поможет найти стакан соленой воды12:06
- В Кремле заявили, что война на Донбассе может растянуться на долгие годы10:28
- Названы продукты, которые могут спровоцировать выпадение волос21:18
- Эти продукты вызывают усталость19:45
- Редкая болезнь многократно усилила слух женщины19:15
- Ученые выявили новую опасность вдыхания пыли15:00
- Врачи сказали, какие алкогольные напитки самые вредные12:00
- Диетологи подсказали. как выбрать самые полезные бананы09:45
- Астрологи составили рейтинг самых двуличных знаков зодиака09:13
- Мощный взрыв в ОРДО: содрогнулись 4 города
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- В РФ не рады террористам "Л/ДНР" - в Ростовской области издан указ, не дающий боевикам бежать с Донбасса
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- Журналист раскрыл имена двух настоящих руководителей оккупированного Донбасса: видео
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию