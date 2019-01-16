Захарченко жив? Видео ликвидации главаря "ДНР" назвали фейком

16.01.2019 07:48

Сегодня стало известно об очень интересном и неоднозначном мнении насчет ликвидации одиозного боевика, а точнее видео, на котором запечатлено столь знаменательное событие для украинцев.

Сергей Лозница, который является известным украинским режиссером, заявил, что видео, на котором запечатлен момент ликвидации бывшего главаря террористической организации "Донецкая Народная Республика", может оказаться фейковым, передает "Диалог.UA".

Лозница утверждает, что данные кадры являются постановочными, однако он не берется уверять людей в том, что сумасшедший сепаратист Захарченко прибывает во здравии.

Ранее известный украинский журналист Денис Казанский назвал имя и фамилию известного олигарха Украины, который, скорее всего, отдал приказ ликвидировать эксцентричного главаря боевиков из недореспублики "ДНР".





Также российские пропагандистские СМИ больше не называют убитого Захарченко мифическим "спасателем", так как для них он теперь просто преступник.



Источник: www.dialog.ua