- В плачевном состоянии! В Макеевке больница вызывает шок08:13
- В Донецке может быть остановлена подача воды08:05
- Дончан разозлил Пушилин со своей инициативой по ДАП: "Сначала горы мусора из Донецка убери"07:41
- Будет много крови: Генштаб ВСУ сделал важное заявление об угрозе вторжения 20:01
- Где Захарченко? Режиссер объяснил постановочность ВИДЕО19:45
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах19:15
- Туда дети ходят: В неподконтрольном Енакиево на женщину упал козырек 18:40
- Пушилин сменил шесть «глав» городов и районов ОРДО: названы новые «руководители»17:15
- На блокпосту «ДНР» умерла женщина17:00
- В Мариуполе нашелся раритетный плащ Глеба Жеглова16:20
Дончан разозлил Пушилин со своей инициативой по ДАП: "Сначала горы мусора из Донецка убери"
Главарь непризнанной "ДНР", ставленник Кремля Денис Пушилин снова накликал на себя гнев жителей Донецка. На этот раз он "прокололся" с инициативой по ДАП. В Сети дончане бурно обсуждают очередные несбыточные обещания Пушилина, передает "Диалог.UA".
16 января, вся Украина чтит память киборгов - бойцов АТО, которые аж 242 дня под непрерывным огнем врага мужественно держали оборону Донецкого аэропорта (ДАП). Военные ушли оттуда, когда террористы разгромили "последний бастион" - диспетчерскую вышку. В этот день предводитель террористов Пушилин пообещал отстроить ДАП вновь, что вызвало бурную реакцию дончан. Некоторые посмеялись над новым "фантастическим" обещанием главаря "ДНР", другие на него разозлились. Так, они напомнили, что у Донецка за 5 лет оккупации накопилось огромное количество проблем, которые Пушилин решать не собирается. Это, в частности, горы мусора, в которых погряз город. У "республики" даже на их уборку нет денег, не говоря уже о строительстве современного аэропорта. "А какая страна будет наши самолеты принимать", - задался вопросом один из комментаторов, назвав слова Пушилина "ересью". Многие, что примечательно, заподозрили главаря "ДНР" в неадекватности: "Скоро сам Наполеон в Донецке появится".
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, Донецкий аэропорт, Пушилин
- "С аэропорта лупят, как фашисты в 4 утра": под Донецком и Докучаевском идут интенсивные бои
- Боевики «ДНР» минируют улицы в Донецке
- В Донецке показали, как выглядит кладбище возле аэропорта
- У Захарченко дончан зовут посетить заминированное Иверское кладбище
- "Слышно мощно, со стороны аэропорта сильно громыхает", - Донецк сотрясается от взрывов, дончане пишут о сильных боях возле города
- «Рестайлинг по- днэровски»: в сеть выложили новое фото Донецкого аэропорта
- В плачевном состоянии! В Макеевке больница вызывает шок08:13
- В Донецке может быть остановлена подача воды08:05
- Дончан разозлил Пушилин со своей инициативой по ДАП: "Сначала горы мусора из Донецка убери"07:41
- В Луганской области террористы подорвали машины с украинскими военными20:38
- Будет много крови: Генштаб ВСУ сделал важное заявление об угрозе вторжения 20:01
- Где Захарченко? Режиссер объяснил постановочность ВИДЕО19:45
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах19:15
- Туда дети ходят: В неподконтрольном Енакиево на женщину упал козырек 18:40
- Пушилин сменил шесть «глав» городов и районов ОРДО: названы новые «руководители»17:15
- На блокпосту «ДНР» умерла женщина17:00
- В плачевном состоянии! В Макеевке больница вызывает шок08:13
- В Донецке может быть остановлена подача воды08:05
- Дончан разозлил Пушилин со своей инициативой по ДАП: "Сначала горы мусора из Донецка убери"07:41
- Найдена древнейшая сауна майя22:20
- Коммунальные платежи: когда и насколько придется затянуть пояса21:37
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Морозы до минус 20 накроют все регионы Украины - свежий прогноз погоды20:55
- В Луганской области террористы подорвали машины с украинскими военными20:38
- Готовим ридикюли! Новые 5-ти и 2-гривенные монеты появятся в Украине20:18
- Будет много крови: Генштаб ВСУ сделал важное заявление об угрозе вторжения 20:01
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Мощная магнитная буря накрыла Украину18:58
- Привлечение денег в домашних условиях: мощные и проверенные ритуалы18:25
- Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков18:07
- Украинцам обещают бесплатную диагностику в больницах17:45
- Как вылечить герпес на губах: проверенные народные средства16:35
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых13:50
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию
- Донецк скоро весь будет таким: соцсети поражены состоянием автовокзала "Западный"