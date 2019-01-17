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Горловка под обстрелом: люди сидят в укрытиях
17.01.2019 13:43
Сегодня днем западная часть неподконтрольной Украине Горловки попала под обстрел. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «министерства связи ДНР», пишет ДонПресс.
Представители ОРДО отметили:
«В Горловке на Глубокой обстрел. Почтальоны в укрытиях».
В «ведомстве» уточнили, что в зоне обстрела находится Единый центр связи «государственного» предприятия «Почта Донбасса».
Теги: Донбасс, Горловка, люди, обстрел
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