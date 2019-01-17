Мусор в Донецке: в грязи утопает целый район. Отходы хотят отнести Пушилину

17.01.2019 09:33

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка продолжают жаловаться на тотальное загрязнение придомовых территорий на некоторых улицах. Об этом дончане пишут в социальных сетях, сообщает ДонПресс.

Мусор не вывозится уже несколько дней — в некоторых районах 3−5 дней, а в некоторых — с начала 2019 года. Причина — техника не может пройти в занесенные снегом дворы.

Особенно страдает Калининский район — по словам его жителей, он просто утопает в мусоре.

«Калининский район утопает в мусоре по пр. Ильича, 85, 83а, 79,81, пр. Дзержинского, 65 — 67 и другие дома. Мусор не вывезен с 12 января», — пишут очевидцы.

В социальных сетях опубликованы соответствующие фото. На одном из них изображены переполненные мусорные баки, которые стоят прямо у детского сада.

«Тоже Калининский район, прям за Обжорой, причем баки стоят перед детсадом», — сообщил комментатор.

Дончане настолько возмущены ситуацией, что говорят о «флешмобе» — собрать мусор в своих дворах и принести его под местную «администрацию».

«Флешмоб — принеси мусор к администрации. Взяли дружно, собрали и принесли по адресу», — говорится в обсуждениях.

По словам некоторых комментаторов, отходы не убираются не из-за снежных заносов, а из-за того, что местные «власти» не заплатили за услуги компании, которая занимается вывозом.

«Для информации: компании, которая вывозит мусор, тупо не платили деньги, поэтому мусор и не вывозили. Ср***е тв***ри пришли к власти, вернее их привели, спасибо Россия за Пушилина», — написал возмущенный дончанин