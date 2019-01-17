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Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери
Российские боевики пошли в атаку на украинские позиции в окрестностях Мариуполя, однако в результате получили в ответ шквальный удар и с тяжелыми потерями были вынуждены отступать.
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук. Он отметил, что российские диверсанты решили атаковать украинские позиции в окрестностях Широкино на побережье Азовского моря. В результате неудачной атаки погибло 4 наемника. Еще один боевик был убит в районе Песок в окрестностях Донецка, когда пытался открыть огонь по украинским позициям. Тымчук отметил, что сводные потери боевиков, кроме ранее подбитого "КамАза", достигли 7 человек. "УТОЧНЕНИЕ ПО ПОТЕРЯМ ОККУПАНТОВ. под Широкино - 4 оккупанта из 9-го полка "1-го АК ДНР", Жабуньки - 11-й полк; также за сутки: 3-я омсбр - 1; 7-я омсбр - 1; 100-я омсбр – 1", - написал он.
Теги: Донбасс, штурм, боевики, Широкино, потери
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