Ситуация на блокпостах: сотни машин и огромные очереди у «Майорское»

17.01.2019 09:21

Сегодня, 17 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, что у донбасской линии разграничения, скопилось в очередях более 300 авто.

Все КПВВ на линии разграничения открылись в четверг по зимнему графику работы и функционируют в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба Украины.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 70/50;

«Марьинка» - 40/55;

«Новотроицкое» - 25/40;

«Гнутово» - 10/20.