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Ситуация на блокпостах: сотни машин и огромные очереди у «Майорское»

17.01.2019 09:21
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Ситуация на блокпостах: сотни машин и огромные очереди у «Майорское»

Сегодня, 17 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, что у донбасской линии разграничения, скопилось в очередях более 300 авто.
Все КПВВ на линии разграничения открылись в четверг по зимнему графику работы и функционируют в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба Украины.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 70/50;
«Марьинка» - 40/55;
«Новотроицкое» - 25/40;
«Гнутово» - 10/20.



Теги: Донбасс, машины, блокпост, КПВВ, очереди
 
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