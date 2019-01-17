- Мусор в Донецке: в грязи утопает целый район. Отходы хотят отнести Пушилину09:33
- У боевиков 10 убитых за сутки: защитники Украины отомстили оккупантам РФ за ранения побратимов на Донбассе09:26
- Ситуация на блокпостах: сотни машин и огромные очереди у «Майорское»09:21
- В плачевном состоянии! В Макеевке больница вызывает шок08:13
- В Донецке может быть остановлена подача воды08:05
- Дончан разозлил Пушилин со своей инициативой по ДАП: "Сначала горы мусора из Донецка убери"07:41
- Будет много крови: Генштаб ВСУ сделал важное заявление об угрозе вторжения 20:01
- Где Захарченко? Режиссер объяснил постановочность ВИДЕО19:45
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах19:15
- Туда дети ходят: В неподконтрольном Енакиево на женщину упал козырек 18:40
У боевиков 10 убитых за сутки: защитники Украины отомстили оккупантам РФ за ранения побратимов на Донбассе
Подразделения Объединенных сил дали мощный ответ на провокации противника, поэтому российско-оккупационные войска понесли существенные потери. Вчера, 16 января, пророссийские боевики "Л/ДНР" 11 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
Оккупанты РФ вели обстрелы из ПТРК в районе поселка Троицкое и били из автоматических гранатометов вблизи поселка Южное и Крымского. Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" сепаратисты атаковали ВСУ возле Чермалыка, Новоселовки Второй, Невельского, Авдеевки, Песок, Марьинки и Красногоровки из гранатометов, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и из минометов калибра 82 мм. В ходе опасных обстрелов российских наемников пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести и пятеро - боевые травмы. По данным разведки, десять боевиков были уничтожены, а трое получили ранения.
Теги: Донбасс, месть, убиты, боевики, защитники
- Четверо убитых боевиков, трое раненых! Воины ВСУ дали достойный отпор НВФ
- Боевики «ДНР» несут колоссальные потери в живой силе
- ВСУ дали боевикам сильный огневой отпор: у "ДНР" и "ЛНР" есть убитые и раненые
- Забавы в стиле "ДНР": Ходаковский гонял по минному полю директора "Алмаза"
- Боевики "ДНР-ЛНР" будут мстить Кремлю за "слив" Новороссии
- ВСУ жестко наказали боевиков за нападение: в лагере противника сразу трое убитых и раненых
- Мусор в Донецке: в грязи утопает целый район. Отходы хотят отнести Пушилину09:33
- У боевиков 10 убитых за сутки: защитники Украины отомстили оккупантам РФ за ранения побратимов на Донбассе09:26
- Ситуация на блокпостах: сотни машин и огромные очереди у «Майорское»09:21
- В плачевном состоянии! В Макеевке больница вызывает шок08:13
- В Донецке может быть остановлена подача воды08:05
- Дончан разозлил Пушилин со своей инициативой по ДАП: "Сначала горы мусора из Донецка убери"07:41
- В Луганской области террористы подорвали машины с украинскими военными20:38
- Будет много крови: Генштаб ВСУ сделал важное заявление об угрозе вторжения 20:01
- Где Захарченко? Режиссер объяснил постановочность ВИДЕО19:45
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах19:15
- Мусор в Донецке: в грязи утопает целый район. Отходы хотят отнести Пушилину09:33
- У боевиков 10 убитых за сутки: защитники Украины отомстили оккупантам РФ за ранения побратимов на Донбассе09:26
- Ситуация на блокпостах: сотни машин и огромные очереди у «Майорское»09:21
- Скандальный экс-глава ГФС "самовыдвинулся" в президенты Украины09:02
- Первое "лунное" растение погибло от холода08:45
- Комедия с Зеленским установила абсолютный рекорд украинского кинопроката08:30
- В плачевном состоянии! В Макеевке больница вызывает шок08:13
- В Донецке может быть остановлена подача воды08:05
- Дончан разозлил Пушилин со своей инициативой по ДАП: "Сначала горы мусора из Донецка убери"07:41
- Найдена древнейшая сауна майя22:20
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Мощная магнитная буря накрыла Украину18:58
- Привлечение денег в домашних условиях: мощные и проверенные ритуалы18:25
- Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков18:07
- Украинцам обещают бесплатную диагностику в больницах17:45
- Как вылечить герпес на губах: проверенные народные средства16:35
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых13:50
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Названы самые действенные народные средства от кашля09:47
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию
- Донецк скоро весь будет таким: соцсети поражены состоянием автовокзала "Западный"