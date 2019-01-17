У боевиков 10 убитых за сутки: защитники Украины отомстили оккупантам РФ за ранения побратимов на Донбассе

17.01.2019 09:26

Подразделения Объединенных сил дали мощный ответ на провокации противника, поэтому российско-оккупационные войска понесли существенные потери. Вчера, 16 января, пророссийские боевики "Л/ДНР" 11 раз нарушили режим прекращения огня на временно оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Оккупанты РФ вели обстрелы из ПТРК в районе поселка Троицкое и били из автоматических гранатометов вблизи поселка Южное и Крымского. Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" сепаратисты атаковали ВСУ возле Чермалыка, Новоселовки Второй, Невельского, Авдеевки, Песок, Марьинки и Красногоровки из гранатометов, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и из минометов калибра 82 мм. В ходе опасных обстрелов российских наемников пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести и пятеро - боевые травмы. По данным разведки, десять боевиков были уничтожены, а трое получили ранения.