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Архив - Донецкая область

У "ДНР" заявляють, що Донецьк зазнав мінометного обстрілу

17.01.2019 10:16
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У "ДНР" заявляють, що Донецьк зазнав мінометного обстрілу

Під мінометний обстріл потрапив окупований Донецьк, в результаті чого загорівся житловий будинок
Про це повідомиляє так звана "народна міліція ДНР", передає Depo.Донбас.
За їх даними, передмістя Донецька - селище Жабічеве було обстріляне з міномету. В результаті сталася пожежа в житловому будинку.
Інформація про потерпілих уточнюється.



Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, минометы
 
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