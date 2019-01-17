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У "ДНР" заявляють, що Донецьк зазнав мінометного обстрілу
17.01.2019 10:16
Під мінометний обстріл потрапив окупований Донецьк, в результаті чого загорівся житловий будинок
Про це повідомиляє так звана "народна міліція ДНР", передає Depo.Донбас.
За їх даними, передмістя Донецька - селище Жабічеве було обстріляне з міномету. В результаті сталася пожежа в житловому будинку.
Інформація про потерпілих уточнюється.
Теги: Донецк, Донбасс, обстрел, минометы
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