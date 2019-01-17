У "ДНР" заявляють, що Донецьк зазнав мінометного обстрілу

17.01.2019 10:16

Під мінометний обстріл потрапив окупований Донецьк, в результаті чого загорівся житловий будинок

Про це повідомиляє так звана "народна міліція ДНР", передає Depo.Донбас.

За їх даними, передмістя Донецька - селище Жабічеве було обстріляне з міномету. В результаті сталася пожежа в житловому будинку.

Інформація про потерпілих уточнюється.