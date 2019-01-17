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Україна в Мінську вимагала звільнити підлітків, яких третій рік тримають в полоні "ДНР"

17.01.2019 20:36
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Україна в Мінську вимагала звільнити підлітків, яких третій рік тримають в полоні "ДНР"

Українська сторона в Мінську вимагає звільнити підлітків, яких вже третій рік терористи утримують в тюрмі в окупованому Донецьку .
Про це віце-спікер Верховної ради та представник України в ТКГ Ірина Геращенко написала у своєму Facebook, передає Depo.Донбас.
"Ми ще раз підняли питання негайного звільнення п'яти підлітків з Ясинуватої, яких три роки катують в Донецьку в тюрмі. Сподіваюся, хоч з цього питання буде певний прогрес. Озвучили вимогу їхнього звільнення і на ТКГ", - написала вона.
Нагадаємо, як стало відомо 12 вересня 2016 року, на окупованій території Донбасу "МДБ ДНР" піймало п'ятьох підлітків, яких звинуватили у підриві автомобілів, цивільних і військових об'єктів "на замовлення СБУ".
Бойовики поширюють інформацію, що хлопців завербував військовослужбовець зі складу добровольчого батальйону "Айдар" і погрозами змусив виконувати диверсійні операції. За даними бойовиків, підліткам за це ще й платили.



Теги: Украина, Донбасс, Минск, тюрьма, освобождение, ДНР, подростки
 
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