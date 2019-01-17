В Донецке к торговому университету привезли голую студентку

17.01.2019 15:17

Во временно оккупированном Донецке произошел инцидент, шокировавший многих. К зданию Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского привезли и высадили из машины голую студентку. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированного Донецка были шокированы инцидентом, произошедшим утром 16 января. К зданию Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского неизвестный автомобиль привез голую девушку-студентку, которую высадили из машины. Девушка кричала и стучала в двери аудиторий.

По сообщениям в соцсетях, девушка была старостой группы и одной из самых успешных студенток. Накануне она сдала какой-то «важный» экзамен и получила «пятерку». Свидетели говорят, что девушку изнасиловали, у неё случился психический срыв и её забрали в больницу.

Вот что сообщают дончане о происшедшем в соцсетях:

«Что за голая студентка бегала в Донецке в торговом универе?»,

«Психически больная»,

«Говорят её изнасиловали и выкинули, сдвиг пошел, потом в больницу её забрали»,

«Достоверность текста уровня хз»,

«Сегодня утром ко входу Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, расположенного по адресу Артема 133, подъехала машина. С переднего пассажирского места вышла девушка босиком и в зимней куртке. Она подошла к двери, скинула верхнюю одежду и осталась абсолютно голой. Автомобиль резко тронулся и умчался. Зайдя в корпус, студентка принялась стучать во все двери и громко кричать. Судя по всему, она была под воздействием наркотиков. Как нам удалось выяснить за пару дней до инцидента красавица получила пятреку за один из самых важных экзаменов. Девушка является старостой группы и всегда отличалась примерным поведением».

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