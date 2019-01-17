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В Донецке может быть остановлена подача воды

17.01.2019 08:05
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В Донецке может быть остановлена подача воды

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке может быть остановлена подача воды. Об этом сообщают представители местного водоканала.
Причина отключения — остановка Донецкой фильтровальной станция, на которой 16 января, с 8:00 до 16:00 велись ремонтные работы на энергетическом оборудовании.
В результате остановки в ближайшие дни возможно сокращение подачи воды на 25% в ряде районов Донецка:
Киевском,
Куйбышевском,
Петровском,
Кировском,
Ленинском— частично.



Теги: Донецк, Донбасс, вода, Донецкая фильтровальная станция
 
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