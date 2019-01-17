В Донецке может быть остановлена подача воды

17.01.2019 08:05

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке может быть остановлена подача воды. Об этом сообщают представители местного водоканала.

Причина отключения — остановка Донецкой фильтровальной станция, на которой 16 января, с 8:00 до 16:00 велись ремонтные работы на энергетическом оборудовании.

В результате остановки в ближайшие дни возможно сокращение подачи воды на 25% в ряде районов Донецка:

Киевском,

Куйбышевском,

Петровском,

Кировском,

Ленинском— частично.