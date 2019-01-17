В Донецке появились листовки обличающие главаря «ДНР» Пушилина

17.01.2019 10:09

Во временно оккупированном Донецк появились листовки, обличающие главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

В Куйбышевском районе временно оккупированного Донецка появились листовки, обличающие главаря «ДНР» Дениса Пушилина. В последнее время «экономическая ситуация», если её так можно назвать, на временно оккупированных территориях Донецкой области перешла в стадию коллапса. Доведенные до отчаянья дончане распространили листовки на которых на фоне портрета Пушилина напечатан текст: «Как говорится в России: «Денег нет, но вы держитесь! Всем хорошего настроения!». Листовки были в почтовых ящиках и просто на улицах.

Дончане подтверждают, что такие листовки действительно были:

«Шутники. Говорят, Куйбышевский р-н Донецк'а Пушилин»,

«Видел, жена принесла сегодня домой»,

«Мне кажется, что этот м…к из «ммм» до конца своего срока не доживет!!!».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.