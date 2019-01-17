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Архив - Донецкая область

В Донецке появились листовки обличающие главаря «ДНР» Пушилина

17.01.2019 10:09
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В Донецке появились листовки обличающие главаря «ДНР» Пушилина

Во временно оккупированном Донецк появились листовки, обличающие главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
В Куйбышевском районе временно оккупированного Донецка появились листовки, обличающие главаря «ДНР» Дениса Пушилина. В последнее время «экономическая ситуация», если её так можно назвать, на временно оккупированных территориях Донецкой области перешла в стадию коллапса. Доведенные до отчаянья дончане распространили листовки на которых на фоне портрета Пушилина напечатан текст: «Как говорится в России: «Денег нет, но вы держитесь! Всем хорошего настроения!». Листовки были в почтовых ящиках и просто на улицах.
Дончане подтверждают, что такие листовки действительно были:
«Шутники. Говорят, Куйбышевский р-н Донецк'а Пушилин»,
«Видел, жена принесла сегодня домой»,
«Мне кажется, что этот м…к из «ммм» до конца своего срока не доживет!!!».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донецк, Донбасс, листовки, Пушилин
 
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