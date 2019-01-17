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В Донецке совершено вооруженное нападение на «нового директора» ЮМЗ
Во временно оккупированном Донецке в рабочее время на территории Юзовского Металлургического завода совершено вооруженное нападение на «нового директора» Петрушечкина. Он получил несколько ножевых ранений. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированном Донецке накануне, 15 января 2019 года, на территории Юзовского Металлургического завода в рабочее время было совершено вооруженное нападение на «нового директора» Петрушечкина. В результате нападения он получил несколько ножевых ранений, однако, официально заявил, что «порезал себя сам». При этом «порезал себя сам» настолько сильно, что находится в больнице.
Об этом с соцсети сообщил пропагандист боевиков «ДНР» Евгений Тинянский. Тинянский подчеркивает, что, вероятнее всего, Петрушечкин знает кто и за что нанес ему удары ножом, но предпочитает не афишировать это.
Тинянский предполагает, что это могут быть как месть за невыплаченные зарплаты, так и бандитские разборки. Также Тинянский не верит в версию «порезал себя сам».
«Вчера на территории завода в рабочее время подрезали нового директора ЮМЗ (Юзовский Металлургический Завод) Петрушечкина. Он получил несколько ножевых ранений.
Прооперировали и он сейчас в больнице. Полиции и врачам Петрушечкин говорит, что порезал себя сам. Значит, он знает, кто его резал и за что. И у него есть явные опасения и он решил, что лучше ему не распространяться.
Я не берусь судить что это. То ли это проявления построенного бандитского паханата, то ли это ответка доведенных до отчаяния рабочих, которым до сих пор не погасили в полной мере задолженность по зарплате.
Скажу лишь, что так быть не должно и налицо результаты управленческих и политическ просчетов.
И в завершение о порезанном Петрушечкине. Как управленец крайне посредственный, если не сказать деструктивный. За 4 месяца провёл одну плавку и ту сделал на старых запасах сырья и графита, необходимого для процесса. Нельзя ходить на работу и дуть щеки от важности. Ну и основное- просрочка по зарплате. Известно, что недавно Петрушечкин ездил на ковёр в Москву. Уже было понятно, что на должности он не засидится.
Но вряд ли это повод делать себе харакири. Чай не самурай. Поэтому пока придерживаюсь вышеозвученного мнения».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, нападение, директор
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