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В Енакиево над детским центром обвалился козырек. Есть пострадавшие
Во временно оккупированном Енакиево над детским центром из-за упавшей сосульки оборвался козырек. Серьезно травмирована женщина. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированном Енакиево над детским центром, который оккупационные «власти ДНР» открыли в помещении бывшего отделения ПриватБанка, из-за падения огромной сосульки оборвался козырек над входом. Только чудом не пострадали дети. Однако, пострадала женщина, на которую упала сорвавшаяся конструкция козырька. У женщины открытый перелом ноги и она госпитализирована.
Вот что рассказывают жители Енакиево в соцсетях:
«Это где? В Енакиево?»,
«Да Енакиево центр напротив фонтана. Бывший приват»,
«Школа развития. Туда дети ходят на занятия»,
«Пострадавшие есть женщина у́пала сосулька на навес, а навес на женщину поломала ногу открытый перелом»,
«Ого го. Ничего себе. Это все таки утром произошло?»,
«После обеда, после 14.00».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Енакиево, дети, центр, пострадавшие
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