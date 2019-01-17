В Енакиево над детским центром обвалился козырек. Есть пострадавшие

17.01.2019 10:21

Во временно оккупированном Енакиево над детским центром из-за упавшей сосульки оборвался козырек. Серьезно травмирована женщина. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном Енакиево над детским центром, который оккупационные «власти ДНР» открыли в помещении бывшего отделения ПриватБанка, из-за падения огромной сосульки оборвался козырек над входом. Только чудом не пострадали дети. Однако, пострадала женщина, на которую упала сорвавшаяся конструкция козырька. У женщины открытый перелом ноги и она госпитализирована.

Вот что рассказывают жители Енакиево в соцсетях:

«Это где? В Енакиево?»,

«Да Енакиево центр напротив фонтана. Бывший приват»,

«Школа развития. Туда дети ходят на занятия»,

«Пострадавшие есть женщина у́пала сосулька на навес, а навес на женщину поломала ногу открытый перелом»,

«Ого го. Ничего себе. Это все таки утром произошло?»,

«После обеда, после 14.00».

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