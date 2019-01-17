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В Мариуполе построят завод по очистке воды
В Мариуполе (Донецкая обл.) при финансовой поддержке Франции планируют построить завод по очистке воды. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 января, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала начальник отдела по вопросам восстановления и развития МинВОТ Светлана Авраменко.
«В прошлом году нам удалось получить согласие на финансирование Французской Республикой инвестиционного проекта по строительству в городе Мариуполе завода по очистке воды. Реализация этого проекта позволит обеспечить город Мариуполь резервным водоснабжением, а также обеспечить население качественной питьевой водой», – сказала она.
«Подписание соглашения состоится в конце января, а детальная презентация этого проекта пройдет в нашем министерстве уже в феврале», – сообщила Авраменко.
Теги: Донбасс, Мариуполь, вода, завод, очистные сооружение
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