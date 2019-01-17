- В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах17:36
- «Решит важные вопросы»: Пушилин отправился с визитом в Крым17:24
- В Горловке обваливаются козырьки на крышах «отремонтированных» летом. ВИДЕО16:13
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери16:03
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку15:17
- Горловка под обстрелом: люди сидят в укрытиях13:43
- Российские кураторы называют алко- и наркопотери в ОРДЛО "боевыми"13:38
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО13:17
- Известный ветеран АТО рассказал, за какой срок реально «зачистить» Донбасс12:33
- В Донецке совершено вооруженное нападение на «нового директора» ЮМЗ10:47
В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах
Для того чтобы проголосовать, необходимо обратиться в отделение органов Госреестра избирателей и указать адрес участка
В Министерстве по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий рассказали, каким образом жители временно оккупированных территорий смогут проголосовать на президентских выборах в 2019 году. Об этом рассказала начальник Управления по вопросам внутренне перемещенных лиц и гуманитарного сотрудничества Ирина Калупаха, передает РБК-Украина.
"Я могу констатировать тот факт, что сейчас чрезвычайно упрощенная процедура изменения избирательного адреса на время голосования. Избиратели должны появиться с паспортом в отделение и подать заявление", - рассказала она.
Так, для того чтобы проголосовать, необходимо с заявлением обратиться в отделение органов Государственного реестра избирателей и указать адрес избирательного участка, где вы хотите проголосовать, рассказала она.
Подать заявление о временном изменении места голосования нужно не позднее, чем за пять дней до даты проведения выборов.
Теги: Донбасс, голосование, выборы президента, оккупация
- В Донбассе полмиллиона человек уже сделали свой выбор
- Выборы-2010. В Донецке грузины пошли на "рецидив"
- В Донбассе массово "минируют" избирательные участки
- Президентская гонка: сегодня народ выбирает Порошенко, Кличко и Тимошенко
- Председатель Донецкого облсовета попросил кавказцев быстрее покинуть страну
- В Славянске на избирательный участок явились "незваные" гости
- В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах17:36
- «Решит важные вопросы»: Пушилин отправился с визитом в Крым17:24
- СБУ разоблачила перевозчика, который финансировал боевиков "ЛНР"16:49
- В Горловке обваливаются козырьки на крышах «отремонтированных» летом. ВИДЕО16:13
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери16:03
- Цены взлетят: Жители Луганска обсуждают снос торговых рядов в районе Восточного рынка15:33
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку15:17
- Горловка под обстрелом: люди сидят в укрытиях13:43
- Российские кураторы называют алко- и наркопотери в ОРДЛО "боевыми"13:38
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО13:17
- Выборы и торговая война. Угрозы для Украины в 201918:34
- В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах17:36
- «Решит важные вопросы»: Пушилин отправился с визитом в Крым17:24
- СБУ разоблачила перевозчика, который финансировал боевиков "ЛНР"16:49
- Фракция Оппозиционного блока покинула зал Верховной Рады16:33
- В Горловке обваливаются козырьки на крышах «отремонтированных» летом. ВИДЕО16:13
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери16:03
- Цены взлетят: Жители Луганска обсуждают снос торговых рядов в районе Восточного рынка15:33
- Lenovo собирается выпустить складной смартфон "по мотивам" Motorola RAZR V315:30
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку15:17
- Какие праздники отмечают 17 января09:51
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Мощная магнитная буря накрыла Украину18:58
- Привлечение денег в домашних условиях: мощные и проверенные ритуалы18:25
- Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков18:07
- Украинцам обещают бесплатную диагностику в больницах17:45
- Как вылечить герпес на губах: проверенные народные средства16:35
- В Украине изменятся правила программы «Доступные лекарства»15:00
- Медик объяснил, почему прививка от кори небезопасна для взрослых13:50
- Январское лунное затмение: что надо делать каждому знаку зодиака10:05
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- Новый сценарий. Донецк и Луганск ждут кардинальные перемены в 2019 году
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "ДНР" на Донбассе - видео подбитой бронетехники
- На что идут жители "ЛНР" ради получения украинских пенсий
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию
- Донецк скоро весь будет таким: соцсети поражены состоянием автовокзала "Западный"