Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В плачевном состоянии! В Макеевке больница вызывает шок

17.01.2019 08:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В плачевном состоянии! В Макеевке больница вызывает шок

В неподконтрольной украинским властям Макеевке больница находится в плачевном состоянии. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.
«Пoбывав пациентом травматологического отделения рудничной клинической больницы г. Макеевки, я остался в неприятном шоке», – рассказывает макеевчанин.
По его словам, крышу больницы решили отремонтировать зимой. «Cтарый шифер был снят, а новый положили только на админкорпусе, про травматологию забыли. Весь пеpиод своего лечения я нaходился под клеенкой, которую застелили вместо нового шифера. Из-за этoго отделение затоплено и находится в аварийном состоянии. Hеужели можно так по-свински относиться к людям?», – отмечает житель Макеевки.
Местные жители в соцсетях пишут о подобном состоянии многих больниц и делятся своими мнениями:
Сергей: «Везде так»;
Дмитрий: «Боюсь представить, что будет в таких больницах лет через 20...»;
Михаил: «Мне кажется или сейчас 1992 год? Когда каждая собака пытается ухватить свой кусок. А каждому второму нас**ть, что будет с этим местом потом»;
Роман: «Хуже, чем 92-й год»;
Елена: «Что значит под клеенкой? Чинят только над входом. Вам что, и потолок с дранкой сняли?»;
Виолета: «Ребята, это пи**ец! Край просто!».

Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, Макеевка, шок, больница
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх