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В Сети высмеяли мусорный коллапс в "ДНР": "Украинские ДРГ на мусоровозах"
17.01.2019 22:40
Жители ОРДЛО жалуются на то, что оккупационные власти уже неделю не вывозят мусор, который невероятно воняет и занимает кучу места во дворах.
О мусорном коллапсе рассказал на своей странице в Twitter украинский журналист Денис Казанский, показав соответствующие скриншоты с жалобами жителей Алчевска и Донецка, передает "Диалог.UA".
Коммунальщики в оккупированных городах уже неделю не удосуживаются убрать мусор, который не дает нормально жить горожанам. Журналист пишет, что уже сами жители "ДНР" высмеивают "республику" и пропагандистов. "Украинские ДРГ на мусоровозах", - смеется Казанский, отметив, что они не только ведут обстрелы по Донецку, но и подбрасывают мусор во дворы.
Теги: Донецк, Донбасс, Алчевск, мусор, коммунальщики, ДНР, обстрелы, соцсети, жалобы, ДРГ
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