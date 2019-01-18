Через Успенку в РФ вывозят полные зерновозы

18.01.2019 08:48

В том время, как на временно оккупированных территориях Донецкой области начались проблемы с мукой, через временно неконтролируемый пункт пропуска Успенка в РФ вывозятся полные зерновозы с зерном.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» заявили о том, что проблемы с мукой на временно оккупированных территориях Донецкой области вызваны «неурожаем зерновых». Однако, как сообщалось ранее, в сентябре-октябре на территорию РФ через временно неконтролируемые пункты пропуска было вывезено большое количество зерна.

Вывоз зерна на территорию РФ не прекратился до настоящего времени. Жители временно оккупированных территорий сообщают, подтверждая свои слова фотофактами, что через временно неконтролируемый пункт пропуска Успенка в РФ ежедневно выезжают полные зерновозы:

«Говорят нет зерна в Республике. А зерновозы как мотались через Успенку на Россию, так и мотаются каждый день по несколько ходок. Туда под завязку, обратно порожняком. Как так?» — дивятся д….е».