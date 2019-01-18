Донбасская линия разграничения: появились новые данные об очередях и пересечении

18.01.2019 08:47

Более 300 авто скопилось сегодня, 18 января, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Утром на въезд и выезд на КПВВ находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 30/50;

«Марьинка» - 50/70;

«Новотроицкое» - 30/40;

«Гнутово» - 20/40.

За минувшие сутки, 17 января, через КПВВ последовало 40000 человек и 4,4 тысячи транспортных средств:

«Майорское» - 9280 человек и 945 транспортных средств;

«Марьинка» - 8535 человек и 1290 транспортных средств;

«Новотроицкое» - 7670 человек и 1215 транспортных средств;

«Гнутово» - 4450 человек и 940 транспортных средств;

«Станица Луганская» - 10095 человек.