Главари ОРДЛО объявили о начали военных учений «исключительно оборонительного характера»

18.01.2019 13:29

Главари ОРЛО И ОРДО Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о проведении военных учений подразделений НВФ, которые якобы носят «исключительно оборонительный характер».

Об этом сообщают подконтрольные НВФ СМИ, передает donpress.com.

Главарь «ДНР» Денис Пушилин отметил:

«Принимая во внимание характер действий Украины, считаю, что плановые учения Народной милиции ДНР, которое носят исключительно оборонительный характер, станут залогом укрепления обороноспособности Республики и поднятия морального духа наших бойцов».

В свою очередь главарь «ЛНР» Пасечник поддержал Пушилина и отметил:

«Я по-прежнему считаю, что единственный способ прекратить конфликт — это Минский процесс. Но мы должны быть готовы, в случае необходимости, к отражению агрессии со стороны Киева. В связи с чем мы считаем логичным проведение на нашей территории плановых военных учений. Они будут носить исключительно оборонительный характер».