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Главари ОРДЛО объявили о начали военных учений «исключительно оборонительного характера»
Главари ОРЛО И ОРДО Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о проведении военных учений подразделений НВФ, которые якобы носят «исключительно оборонительный характер».
Об этом сообщают подконтрольные НВФ СМИ, передает donpress.com.
Главарь «ДНР» Денис Пушилин отметил:
«Принимая во внимание характер действий Украины, считаю, что плановые учения Народной милиции ДНР, которое носят исключительно оборонительный характер, станут залогом укрепления обороноспособности Республики и поднятия морального духа наших бойцов».
В свою очередь главарь «ЛНР» Пасечник поддержал Пушилина и отметил:
«Я по-прежнему считаю, что единственный способ прекратить конфликт — это Минский процесс. Но мы должны быть готовы, в случае необходимости, к отражению агрессии со стороны Киева. В связи с чем мы считаем логичным проведение на нашей территории плановых военных учений. Они будут носить исключительно оборонительный характер».
Теги: Донбасс, Минск, СМИ, оборона, ДНР, ЛНР, Пушилин, Пасечник, НВФ, военные учения
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