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Архив - Донецкая область

Главари ОРДО заявили о «стабилизации» цен на продукты

18.01.2019 18:19
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Главари ОРДО заявили о «стабилизации» цен на продукты

Цены на продовольственном рынке «ДНР» по сравнению с показателями в предновогодние дни снизились, кроме того, отмечается отсутствие существенных колебаний стоимости непродовольственных товаров.

Об этом заявили в так называемом «правительстве ДНР», передает donpress.com.

Главари ОРДО отмечают:

«После декабрьского сезонного ценового повышения на отдельные наименования продуктов питания к середине января 2019 года ситуация на потребительском рынке в Республике вернулась к прежнему ценовому равновесию».

В «правительстве» отметили стабилизацию цен на хлеб, сахар, бакалейную продукцию и сало, снижение стоимости товаров молочной группы, удешевление гречневой крупы и мяса свинины.



Теги: Донбасс, цена, продукты, товар, ДНР, продовольствие
 
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