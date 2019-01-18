Крик души воспитателя из Донецка: "Меня могут пристрелить, я не знаю, что вырастет из детей этих днрийцев"

18.01.2019 08:09

В кромешный ад превратилась за последние годы жизнь работников донецкого детского сада, который до 2014 года считался одним из лучших в городе.

Житель Донецка, известный как блогер Фашик Донецкий, привел рассказ одной из воспитательниц этого детсада, передает "Диалог.UA".

Женщина говорила, что ранее любила свою работу. Любила не из-за зарплаты, а из-за возможности наблюдать за развитием детей, помогать им развиваться, делать для общества полезное дело. Но начиная с середины 2014 года все поменялось. И далеко не в лучшую сторону. Воспитатель отмечает, что самой большой проблемой педколлектива детского учреждения были сильная нехватка продуктов или другие сложности, возникшие во время боевых действий и оккупации. Самая большая проблема – изменение качественного состава детей. Причем, изменение разительное. В садике появилась так называемая "белая кость", "элита" - дети колаборантов-"освободителей". Такие дети отличаются просто кошмарными манерами, полным отсутствием воспитания и вызывающим поведением. Они могут оскорбить или даже ударить не только другого ребенка (конфликты между детьми в детсадах – обычное явление), но и воспитателя. И при этом требуют для себя особого отношения, вседозволенности. На том простом основании, что их папа или мама имеют возможность или отправить "на подвал" воспитателя, "обидевшего" ребенка, или вовсе пристрелить неугодного им педагога. "Оказалось, что в каждой группе детей появились те, кто абсолютно не разговаривает + те, кто очень агрессивные + дети дынырийцев. Доходило до маразма: 5-летний маленький п***юк позволял себе орать на работников детсада, мол пожалуюсь папе или маме, и ты, тетя, работать тут больше не будешь-тебя расстреляют и в таком духе. Как оказалось, СССР 2.0 пришел таки в детсад", - констатировала дончанка. И все это прекрасно понимают. В том числе и руководство детского сада, которое настоятельно просит воспитателей быть как можно мягче с детьми "освободителей". Да и сами воспитатели понимают, что таким родителям ничего не стоит отправить на тот свет человека по малейшей жалобе своего чада. В "восторге" работница детсада и от необходимости проводить с детьми "ДНРийские" "праздники" - разного рода "дни флага" и тому подобное, рассказывать о "подвигах" "освободителей". "Эти дынырийские праздники- настоящий ад, ибо на детей дошкольного возраста вешают колорадки и заставляют учить дебильные четверостишие о дыныры, о скором светлом будущем, о солдатах НАТО и противостоянии их с дынырийцами. Это ад, треш и угар, такое ощущение, что ты в дурдоме, когда такие празныки происходят. Каждый раз, когда я вижу постанову или новую запись в журнале по поводу проведения празныка "с патриотеческим уклоном" в детсаду, я все меньше сомневаюсь в принадлежности тех, кто написали эту хрень, к виду гомо сапиенс, авторы или героиновые наркоманы, или просто умалишенные", - продолжает жительница Донецка. Воспитательница детсада опровергла утверждения пропагандистов о щедрой гуманитарной помощи из России для детских учреждений в "республиках", в том числе – помощи стройматериалами. Рассказала, что состояние садика оставляет желать лучшего, а самые насущные ремонтные работы выполняются за счет средств родителей. Из поступавшей в "ДНР" гуманитарки детское учреждение никаких стройматериалов не получало. Что же касается зарплаты, оккупационные власти оценивают работу воспитателей детсада, оказавшихся в таких адских условиях в жалкие до 5,5 тыс. руб. И сменить работу люди не могут, так как менять не на что при нынешнем уровне экономического развития "народной республики" и уровне безработицы. Такова неприглядна действительность "ДНР" Действительность, о которой, как отмечает блогер, никогда не расскажут пропагандисты. "Я не знаю, что вырастет из этих детей. В садике царит атмосфера натянутой струны, ненависти и нервозности, страха и уныния. Это все очень четко чувствуют дети, их не обманешь. Воспитатели все на нервах, многие уже открыто ненавидят детей, которые доводят их до истерики и до нервного срыва. Многие ушли бы с работы и со смешного оклада, но идти некуда. Вообще", - подвела итог своим рассказом дончанка. "Морали нет. Такие будни у воспитателей в детсадах на оккупированных. Но об этом пропагандистские СМИ сюжеты не покажут. Лицемеры, с*ка", - резюмировал блогер из Донецка.