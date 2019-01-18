Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу

18.01.2019 17:42

Представитель скандально известного политика Виктора Медведчука Дмитрий Перлин рассказал о своей поездке в ОРДЛО, но умолчал о переговорах с боевиками.

Некто Дмитрий Перлин, которого называют доверенным лицом скандального украинского политика Виктора Медведчука, рассказал о своей поездке в "Л/ДНР", передает "Диалог.UA".

"Был в Донецке и Луганске. Ел вкуснейшие местные сладости и общался с разными людьми. Большинство жителей, естественно, интересуют вопросы восстановления мира. Виктор Медведчук последовательно выступает с мирным планом для Донбасса", - сообщил Перлин. Соответственно, явной целью его визита должны были стать переговоры с главарями "Л/ДНР", однако официально подтверждать факт проведения каких-либо переговоров он не стал.

Также в социальных сетях активно писали о том, что визит Перлина является частью плана Медведчука, который хочет согласовать с главарем Пушилиным назначение лояльных ему людей на высокие должности в "ДНР"