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Архив - Донецкая область

Мародерство в Донецке: имущество из закрытых квартир продают через интернет-аукционы

18.01.2019 13:45
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Мародерство в Донецке: имущество из закрытых квартир продают через интернет-аукционы

Жители временно оккупированного Донецка выехавшие из города и закрывшие свои квартиры, обнаруживают своё имущество в продаже на интернет-аукционах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах процветает мародерство. Так, жители временно оккупированного Донецка, покинувшие город, обнаруживают свое имущество, оставленное в закрытых квартирах, в продаже на интернет-аукционе OLX.

Вот как описывают происходящее обворованные дончане:

«Сотрудник сегодня обнаружил на ОЛХ свои вещи, они якобы у него под замком в квартире, которая в Донецке»,
«Из какого населенного пункта продают?»,
«С Макеевки если я не ошибаюсь».



Теги: Донецк, Донбасс, аукцион, продажа, квартиры, имущество, соцсети, мародеры
 
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