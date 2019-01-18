«Навеки с РФ»: в Крыму пообещали поддержать «развитие ЛДНР»

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18.01.2019 19:02
В оккупированном Симферополе сегодня состоялся митинг по случаю 365-й годовщины Переяславской Рады, в ходе которого приняли «резолюцию» о поддержке ОРДЛО.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе главаря «ДНР», передает donpress.com.
У Пушилина отметили:
«Торжественное мероприятие завершилось принятием резолюции, в которой участники торжественного мероприятия заявили о поддержке Республикам Донбасса».
Отмечается, что в «резолюции» сказано о «поддержке курса на независимость ДНР и ЛНР и борьбы с националистическим режимом» в Украине. В «документе» отмечается:
«Мы поддерживаем и признаем право на самоопределение Донецкой и Луганской Народных Республик и будем продолжать оказывать содействие в развитии этих молодых государств».
Теги: Донбасс, Крым, Симферополь, митинг, ДНР, ЛНР, Пушилин, РФ
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