- В Донецке арестован «министр» железнодорожного транспорта «ДНР»12:51
- "Піони" в ООС: Як ЗСУ вчаться знищувати ворогів12:12
- У армии РФ крупные потери на Донбассе: ВСУ мощно отбили провокации и удары противника - детали обстрелов11:49
- Подразделения НВФ бьют из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ11:10
- Летательный аппарат, гаубицы, танки: миссия ОБСЕ раскрыла вражескую технику на Донбассе10:52
- Мрачно и жутко: Житель Донецка показал, как выглядит город в январе. ВИДЕО10:31
- В Донецке сокращается ассортимент в продуктовых магазинах09:49
- Через Успенку в РФ вывозят полные зерновозы08:48
- Донбасская линия разграничения: появились новые данные об очередях и пересечении08:47
- Крик души воспитателя из Донецка: "Меня могут пристрелить, я не знаю, что вырастет из детей этих днрийцев"08:09
"Піони" в ООС: Як ЗСУ вчаться знищувати ворогів
"Піон", потужна гармата, перевірена часом і боями, і сьогодні стоїть на озброєнні українських артилеристів, які активно навчаються працювати з нею
Відео таких навчань оприлюднив прес-центр ООС, передає Depo.ua.
Самохідна установка стріляє снарядами калібру 203,7 мм та здатна уражати цілі противника на відстані від 8,4 до 47,5 км.
Ця САУ може стріляти не тільки осколочно-фугасними та фугасними снарядами. Свого часу вона розроблялася для ураження ворожої сили ядерним пострілом.
Однак жодна високотехнічна зброя не здатна працювати без кваліфікованого персоналу. Тому навчання, як планові так і позапланові для хлопців, що обслуговують "Піони" - справа звичайна.
Українські артилеристи зі складу Об'єданих сил, навіть знаходячись в районі відведення, не втрачають марно час. Майже щоденно вони удосконалюють свої навички, працюють над підвищенням боєздатності свого підрозділу та завжди готові до виконання поставленого завдання.
Теги: Донбасс, уничтожение, враг, ВСУ, ООС
- В районе Авдеевской промзоны ВСУ ликвидировали российского снайпера
- Полностью уничтожили: после точного удара ВСУ по позиции боевиков на Донбассе. ВИДЕО
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Боец АТО уничтожил танк боевиков (ВИДЕО)
- ДНРовцы научились у Москвы: чтобы не было лишних вопросов - пугать население внешними врагами
- Боевой волонтер Роман Доник: "Всех, кто активно воевал против наших войск на той стороне, нужно уничтожать или сажать как можно на дольше"
- В Донецке арестован «министр» железнодорожного транспорта «ДНР»12:51
- "Піони" в ООС: Як ЗСУ вчаться знищувати ворогів12:12
- У армии РФ крупные потери на Донбассе: ВСУ мощно отбили провокации и удары противника - детали обстрелов11:49
- Подразделения НВФ бьют из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ11:10
- Летательный аппарат, гаубицы, танки: миссия ОБСЕ раскрыла вражескую технику на Донбассе10:52
- Мрачно и жутко: Житель Донецка показал, как выглядит город в январе. ВИДЕО10:31
- В Донецке сокращается ассортимент в продуктовых магазинах09:49
- Луганск с большим флагом Украины в самом центре: каким оккупированный город был всего пять лет назад09:12
- Через Успенку в РФ вывозят полные зерновозы08:48
- Донбасская линия разграничения: появились новые данные об очередях и пересечении08:47
- В Донецке арестован «министр» железнодорожного транспорта «ДНР»12:51
- РФ должна создать условия для мира на оккупированном Донбассе – глава МИД Германии12:28
- "Піони" в ООС: Як ЗСУ вчаться знищувати ворогів12:12
- У армии РФ крупные потери на Донбассе: ВСУ мощно отбили провокации и удары противника - детали обстрелов11:49
- Морозы и оттепель: стало известно, какая погода нас ожидает в выходные дни11:27
- Подразделения НВФ бьют из запрещенного оружия: ранен боец ВСУ11:10
- Президент ФФУ рассказал о перспективах VAR в Украине11:00
- Летательный аппарат, гаубицы, танки: миссия ОБСЕ раскрыла вражескую технику на Донбассе10:52
- Мрачно и жутко: Житель Донецка показал, как выглядит город в январе. ВИДЕО10:31
- Без обучения! В Украине хотят изменить правила получения водительских удостоверений10:11
- Назван самый плохой знак Зодиака08:30
- Крещение Господне 2019: кому нельзя купаться в проруби22:19
- Стало известно, при каких заболеваниях противопоказан кефир19:31
- Дети, которых не пеленали: чем они отличаются18:54
- Какие праздники отмечают 17 января09:51
- Медики назвали напиток, который способен "убить" потенцию21:16
- Мощная магнитная буря накрыла Украину18:58
- Привлечение денег в домашних условиях: мощные и проверенные ритуалы18:25
- Как правильно окунаться в прорубь на Крещение: советы медиков18:07
- Украинцам обещают бесплатную диагностику в больницах17:45
- Россия покинет Донбасс: стало известно, где именно Путин допустил фатальную ошибку по Украине
- Неподконтрольные территории Донбасса — на пороге больших перемен, — Андрей Цаплиенко. ВИДЕО
- «Давно такого не было»: соцсети сообщают о сильных боях и прилетах
- В Донецке разгромили самую "раскрученную" медиа-персону "ДНР": "Система выдала слово наркоман"
- Главари ОРДО прокомментировали заявления о росте цен на услуги ЖКХ в «республике»
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- Штурм боевиков "ДНР" под Широкино остановлен. Враг понес тяжелые потери
- По позициям боевиков нанесен мощный удар: взрывы и погибшие. ВСУ отомстили за погибших побратимов. ВИДЕО
- В Донецке к торговому университету привезли голую студентку
- Как Томос изменит жизнь в ОРДЛО: священник ПЦУ рассказал важную информацию